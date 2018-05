Младият Хан Соло според "Дисни" Най-ненужният и безсмислен филм от Star Wars досега Анита Димитрова снимка: Disney/Форум филм Този кадър вече сме го виждали, само че до Чубака стоеше Харисън Форд. Как да го възприемем сега - като почит или като светотатство?



Подобно на Rogue One - добре направен, но мигом забравен след финалните надписи, "Соло" си няма номерче и не е точно епизод от Лукасовия епос, а негово странично разклонение, с каквито Къщата на мишката възнамерява да ни бомбардира през следващите сто - сто и петдесет години. Както подсказва заглавието, филмът разказва за младостта на Хан Соло - най-непокорния, остроумен, симпатичен и храбър герой от целия междузвезден пантеон. Харисън Форд слезе окончателно от борда на Хилядолетния сокол след "Силата се пробужда" (2015), но "Дисни" са твърдо решени да изстискат колкото се може повече долари от неговия образ. Не е някакво гениално ново решение - ехее, откога мина по телевизията "Младият Индиана Джоунс"!



Не е нужно да си по-стар от "Стар уорс" (като автора на тази статия), за да се сетиш какво може да се обърка. Респектът, който новите продуценти все пак показват към попкултурната икона "Междузвездни войни" и нейното наследство в номерираните епизоди, изфирясва като колелце дим в тези т.нар. авторски разработки върху познатите и обичани персонажи, локации и машинарии. Привличането на Лорънс Каздън (сценарист на "Империята отвръща на удара" и "Завръщането на джедаите") да напише сюжета заедно със сина си Джон, както и молбите 86-годишният Джон Уилямс да драсне едно ново парче не помагат, когато работиш на конвейер. Доминацията на счетоводния над творческия състав е дала резултат и в уволнението на младите режисьори Фил Лорд и Крис Милър (The Lego Movie) пет месеца след началото на снимките и заместването им с друг ветеран, опитен в занаята, но с твърде синусоидна филмография - Рон Хауърд. Той има дълга история с "Лукасфилм": изявява се като актьор в дебюта на Лукас "Американски графити", режисира написания от него "Уилоу", отказва предложение да снима "Епизод 1", понеже лъжицата му се струва твърде голяма за неговата уста, а сега не е?



Остана да кажем името на човека зад всичко това: бившата секретарка на Спилбърг Катлийн Кенеди, президент на Lucasfilm след придобиването му от "Уолт Дисни".



Ето нещичко и за филма и актьорите. Олдън Еренрайх ("Аве, Цезаре") не е непременно лош избор. Даже му симпатизирам, че успява да се задържи над водата в толкова ограничаваща и скучна роля; но от харизмата на Форд е далече. За Денерис от "Игра на тронове", пардон, Емилия Кларк - нищо добро. Любовта на Соло към нея движи целия сюжет, но между двамата няма и искрица от огъня, който пламтеше между Харисън и Кари Фишър. Що се отнася до верния му авер Чубака - срам ме е от ролята, която са скалъпили на този чаровен ходещ губер тук. Добрите новини: Уди Харелсън като междупланетен разбойник и ментор на младия Соло; и Доналд Глоувър - фамозен Ландо Калризиан, който не губи самообладание и не измачква коприненото си шалче, независимо дали рискува живота си, или проиграва на комар кораба си. Мимансът минава с променлив успех (Пол Бетани е приемлив злодей), но по-важното е, че всичката политическа коректност, на която "Дисни" са способни, са я изсипали в сценария.



Жалко, защото в техническо отношение "Соло: История от Междузвездни войни" е чудесен, а влаковото преследване и скокът в Маелстрьом са две екшън сцени, които младият Лукас би изгледал със зяпнала удивление уста. Но една дигитална сръчност не стига."Соло" играе на сигурно, той е напълно лишен от смелост и с това бойкотира своя легендарен герой; в него няма капчица страст, непочтителност, лудост, митология. Не, не е филм от Star Wars: ако това са се опитвали да постигнат "Дисни" (въпреки съобщеното в заглавието) - получили са го.



