Концертът Cinema Violino ще е в памет на Катя Попов Починалата преди дни цигуларка бе първата жена концертмайстор на Hollywood Bowl Orchestra Елена Георгиева Катя Попов почина броени дни преди планирания гастрол у нас.



зала "България"







Концертът Cinema Violino, който трябваше да отбележи завръщането на родна сцена на забележителната българска цигуларка Катя Попов, ще се състои сега в нейна памет. Тя почина на 18 май в Лос Анджелис след тригодишна битка с рака. Катя е постъпила в болница миналата сряда, а тъжната новина бе потвърдена от Брайън Милър, мениджър на оркестър Hollywood Bowl, на който тя беше концертмайстор. Независимо от здравословните си проблеми, цигуларката е очаквала с нетърпение концерта си в София, който щеше да бъде първата й изява у нас след 28 години отсъствие.



След кончината й концепцията е променена - концертът в зала "България" ще се състои под наслов "Катя Попов In Memoriam". Оркестърът на Класик ФМ радио ще представи музика от филмови хитове като "Хари Потър и философският камък", "Карибски пирати", "Междузвездни войни", "Индиана Джоунс" и др. Включени са и пиеси, които ще звучат за първи път на българска сцена на живо - откъси от филмите "Четири сватби и едно погребение" и "Убийство в Ориент експрес" (1974 г.). Партитурите със соло цигулка ще останат в програмата като своеобразно сбогуване с Катя Попов. "Списъкът на Шиндлер" от Джон Уилямс и "Ново кино "Парадизо" от Енио Мориконе ще бъдат изпълнени от Людмил Ненчев, дългогодишен концертмайстор на оркестъра на Класик ФМ радио. Събитието е от цикъла "Музиката на Америка" и гостува в програмата на тазгодишния "Европейски музикален фестивал".



Катя Попов ще остане в историята като първата жена концертмайстор на Hollywood Bowl Orchestra. Тя заема тази престижна длъжност от 2009 г. и е свирила под диригентската палка на Джон Уилямс, Джон Маучери, Зубин Мета, сър Саймън Ратъл и много други. Записала е над 600 партитури за игрални филми в Лос Анджелис с произведения на най-търсените композитори на Холивуд.



Събитието ще дирижира Скот Дън - един от изявените диригенти в САЩ в областта на филмовата музика, работил със симфоничния оркестър на Атланта, филхармонията на Лос Анджелис, BBC Concert Orchestra and Singers, оркестъра Hollywood Bowl, Националния оркестър на Франция, Виенския радио-симфоничен оркестър, филхармонията на Санкт Петербург и др.



30 май,зала "България"Концертът Cinema Violino, който трябваше да отбележи завръщането на родна сцена на забележителната българска цигуларка Катя Попов, ще се състои сега в нейна памет. Тя почина на 18 май в Лос Анджелис след тригодишна битка с рака. Катя е постъпила в болница миналата сряда, а тъжната новина бе потвърдена от Брайън Милър, мениджър на оркестър Hollywood Bowl, на който тя беше концертмайстор. Независимо от здравословните си проблеми, цигуларката е очаквала с нетърпение концерта си в София, който щеше да бъде първата й изява у нас след 28 години отсъствие.След кончината й концепцията е променена - концертът в зала "България" ще се състои под наслов "Катя Попов In Memoriam". Оркестърът на Класик ФМ радио ще представи музика от филмови хитове като "Хари Потър и философският камък", "Карибски пирати", "Междузвездни войни", "Индиана Джоунс" и др. Включени са и пиеси, които ще звучат за първи път на българска сцена на живо - откъси от филмите "Четири сватби и едно погребение" и "Убийство в Ориент експрес" (1974 г.). Партитурите със соло цигулка ще останат в програмата като своеобразно сбогуване с Катя Попов. "Списъкът на Шиндлер" от Джон Уилямс и "Ново кино "Парадизо" от Енио Мориконе ще бъдат изпълнени от Людмил Ненчев, дългогодишен концертмайстор на оркестъра на Класик ФМ радио. Събитието е от цикъла "Музиката на Америка" и гостува в програмата на тазгодишния "Европейски музикален фестивал".Катя Попов ще остане в историята като първата жена концертмайстор на Hollywood Bowl Orchestra. Тя заема тази престижна длъжност от 2009 г. и е свирила под диригентската палка на Джон Уилямс, Джон Маучери, Зубин Мета, сър Саймън Ратъл и много други. Записала е над 600 партитури за игрални филми в Лос Анджелис с произведения на най-търсените композитори на Холивуд.Събитието ще дирижира Скот Дън - един от изявените диригенти в САЩ в областта на филмовата музика, работил със симфоничния оркестър на Атланта, филхармонията на Лос Анджелис, BBC Concert Orchestra and Singers, оркестъра Hollywood Bowl, Националния оркестър на Франция, Виенския радио-симфоничен оркестър, филхармонията на Санкт Петербург и др. 180