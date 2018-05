Руският посланик в ЕС: Интервюто на Юлия Скрипал повдига въпроса дали наистина е била отровена

Гласът 24 Май 2018 19:53 Оть тъй лажеш? ОЗХО НИКОГА не е твърдяло подобно нещо.



Страхувам се, че лъжеца си ти:

"The team was able to collect blood samples from the three affected individuals under

full chain of custody for delivery to the OPCW Laboratory and subsequent analysis

by OPCW designated laboratories, and conducted identification of the three

individuals against official photo-ID documents. "



https://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/S_series/2018/en/s-1612-2018_e_.pdf



На български (все пак сме 24-ти май):

"Екипът взе кръвни проби от трите засегнати лица под

пълна верига на контрол за доставка до лабораторията на ОЗХО и последващ анализ

в определените от ОЗХО лаборатории и извърши идентификация на трите

лица [преди вземане на пробите] срещу официални документи за самоличност."



