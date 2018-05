Срещата на Доналд Тръмп с Ким Чeн Ун се провали окончателно

24 Май 2018 17:05

“I was very much looking forward to being there with you,” Trump said in the letter. “Sadly, based on the tremendous anger and open hostility displayed in your most recent statement, I feel it is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting.”

оооооо...

...ранжево морето

оранжево небето

оранжева тревата,

оранжев и градът.



С оранжевите майки,

оранжеви дечица,

оранжеви китари,

оранжево звънят.