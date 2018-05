Гласът 24 Май 2018 09:23 время публикации: 03:20 | последнее обновление: 05:48

Reuters: самолеты международной коалиции нанесли удар по позициям сирийской армии



Ето истинската статия на Ройтерс:

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-coalition/syrian-state-media-says-u-s-struck-army-base-u-s-denies-idUSKCN1IO3HB



Там пише друго: "Syrian state media and a military media unit run by Lebanon’s Hezbollah group said..."

