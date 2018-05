Юлия Скрипал в първото си изявление след изписването от болницата: Опитът за убийство преобърна света ми

23 Май 2018 21:12

Според британското правителство Юлия и Сергей Скрипал са били отровени от руските тайни служби с невропаралитичния газ „Новичок“.

Exercise TOXIC DAGGER - the sharp end of chemical warfare

Dstl works with Marines on UK's biggest annual chemical warfare exercise

40 Commando Royal Marines and The Defence Science and Technology Laboratory (Dstl) have staged the UK’s biggest annual exercise to prepare troops for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) operations. Exercise TOXIC DAGGER is supported by Dstl, along with Public Health England (PHE) and The Atomic Weapons Establishment (AWE), and is the largest exercise of its kind in the country.

И децата вече знаят, че само Русия е произвеждала "Новичок". И никакви учения по справяне с биологична и химическа атака не са провеждани в Солсбъри баш по времето на похищението на Скрипалите. И антидотът срещу "Новичок" го има в селската болница на градчето и действа безотказно 3 часа след смъртта на поразените. А съмнения към тровикуч лабораторията няма как да има - та там работят само ангели небесни. Нъл тъй...