НАКРАТКО



Общо 70 000 лв. успя да набере







осмото издание на националната дарителска кампания на VIVACOM Операция "Жълти стотинки. Тази година инициативата подкрепя мисията на Фондация И АЗ МОГА/I CAN TOO за подпомагане на деца с множествени увреждания. Даренията ще бъдат насочени към "Център за Надежда" в София, за дългосрочно осигуряване на още рехабилитатори и подобряване на грижата на децата с множествени увреждания, които го посещават.







Вреди за 10.6 милиона лева







е установила при проверките си през 2017 г. Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). През годината са съставени 626 акта за установяване на административни нарушения, от които 615 на физически и 11 на юридически лица. 134 са докладите от финансови инспекции, в които има данни за извършено престъпление. В този брой са и всички доклади на финансовите инспектори, възложени с прокурорско постановление, сочи отчетът на АДФИ, одобрен вчера от Министерския съвет. Общо 70 000 лв. успя да набереосмото издание на националната дарителска кампания на VIVACOM Операция "Жълти стотинки. Тази година инициативата подкрепя мисията на Фондация И АЗ МОГА/I CAN TOO за подпомагане на деца с множествени увреждания. Даренията ще бъдат насочени към "Център за Надежда" в София, за дългосрочно осигуряване на още рехабилитатори и подобряване на грижата на децата с множествени увреждания, които го посещават.Вреди за 10.6 милиона левае установила при проверките си през 2017 г. Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). През годината са съставени 626 акта за установяване на административни нарушения, от които 615 на физически и 11 на юридически лица. 134 са докладите от финансови инспекции, в които има данни за извършено престъпление. В този брой са и всички доклади на финансовите инспектори, възложени с прокурорско постановление, сочи отчетът на АДФИ, одобрен вчера от Министерския съвет. 164