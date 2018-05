Варна, морето и особените творци

Как варненският главен архитект стана културтрегер

Музикантът Я. Я. Роянов - странен и симпатичен екземпляр, написа песен за главния архитект на Варна. Архитект Бузев участва в клипа към парчето - играе себе си на варненския плаж, където освен него пърпорят джип и пикап.



Какво точно е насочило и мотивирало г-н Я. Я. да възпее архитекта - можем да гадаем само в сферата на най-тежките спекулации, като се има предвид и фактът, че първите съобщения за това културно събитие се появиха в сайтове, които не е прието да се цитират в интелигентна компания. В мотивацията има обаче и приятелска линия - известно е, че архитектът дружи с много варненски музиканти и сам той усърдно тропа на ударни инструменти в свободното си от урбанизъм време.



Крайният резултат - песента, на един ще допадне, друг ще каже - WTH, или дори WTF.



В музикално отношение е някакъв фънки-джаз-хип хоп, а текстът е смесица от приблизителен руски, приблизителен английски, малко български, малко ноти и реплики на измислен език - запазена марка на Я. Я.



За някои от стиховете не е ясно дали се казва нещо конкретно и на какъв език - където не можахме да членоразделим, оставихме пасажи с въпросителни, само тук-там изправихме падежните форми; инак бихме могли да натаманим някакви думички фрийстайл, но решихме да не се месим в работата на твореца.



Любители на архитектурното и музикалното изкуство обявиха Бузев за истински културтрегер и казаха, че това е то истинската културна политика - да вдъхновиш, да поощриш, да подкрепиш с душа, тяло и още нещо културен проект. И пожелаха на варненските музиканти архитект Бузев да се превърне за тях в една носеща колона и триумфална арка на черноморската култура.







Приблизителен текст на песента "АРХИТЕКТ БУЗЕВ"







Ла, до, ре мииии.



Ми, фа, ми, до, до, миииии.



Nobody tells me what to say,



нямам време пак за Cirque du soleil.



Nobody tells me what to say,



пази достойнство, дете да се гордей.







My name is архитект Виктор Бузев -



господин Шикдабигиманман,



роден и израснал в Варна, в джаза, downtown,



светло детство с музика на Джеймс Браун.



Приет за PHD в колежа първи с тъчдаун.



КазАл на общинарите.... (не се разбира)



What you'rе gonna do today.







Погледни към себе си е твоят рай -



чисти мисли, свежа кръв ми дай.



Не се предавай пак на Галатасарай,



ама вчера в офиса Саша пак влезнАл.



Я рэпер из Москвы, I'm a funky blaster



Был в Нью-Йорке, выслал... (не се разбира).



Я хочу твоя душа... (не се разбира).







Ла, сол, ла, си, сол, ми,



хей, до, си, ла! Лазон сонсонфей.



Ми, сол, ла, си, до, си, сол, ла, си, сол, солфей!



Una мома - лазонсонсонфей.



Ми, сол, ла, си, до, си, сол, ла, сол...







Nobody tells me what to say,



нямам време пак за Cirque du soleil.



Nobody tells me what to say,



пази достойнство, дете да се гордей!