Реконтра Културна приказка Клошарл Перо Ако се беше сетил овреме, Цветаник можеше да опъне клада с шиш насред парка на НДК. И да нарече хепънинга "Чеверме "Людмила Живкова" (названието е на форумника Звън).



Ооо, даже сте разтревожени, че и негодувате. Дори скандирате: "Долу мръсните ръце от хазарта!".



Ама как така - явно и вие сте на това мнение - ще ви лишават от мечти?!



Какво щяло да стане, ако и на хазарта му лупнат ДДС, като на всичко друго... Ами ще стане като всичко друго.



Обаче два наши футболни клуба от града, който предстои да бъде европейска културна столица, рипнаха като при дерби. Щяло да се отрази на спонсорите им.



А защо не рипнат в защита на културата тези физкултурници? Къде го Цветаника да ги поведе, нагизден носийно като за чеверме? Нима е нормално за хазарта да има облекчения, а книгоиздаването да е с 20% ДДС?



От какво има нужда страната ни, мили деца и вдетинили се пенсионери?



От хазартни или от културни личности?



- Е - ще се подхилне някой, - видяхме докъде го докарахме с хармонично развитите личности на соца, когато и културата беше обща.



Да, ама тогава имаше една държавна лотария и един тотализатор. И най-много да вземеш един апартамент, а не шест. Или пък да вземеш телевизор, а не няколко телевизии.



А днес лотарии, тотализатори, казина, залози по интернет на живо (че и на умряло!) - човек и представа си няма по колко се падат на глава от населението. Ама имало глава да пати...



- Е, - ще се почеше по темето друг, - културата не е болка за умирачка.



Демек човек без култура може, но без мечта (сиреч хазарт) - не.



Но не бива така да се разсъждава, мили деца и вдетинили се пенсионери. Не трябва да се примиряваме с някои явления.



- Абе, - ще се изгерби Тома Верни, - Премиерът ще оправи нещата!



Лошо няма. Защото Той може всичко. Колко му е да махне ДДС-то поне на книгите за Винету?



Човек трябва да помни откъде е тръгнал, с какво е закърмен.



В този ред на мисли Той може да осигури и субсидии на картофопроизводителите. Защото и картофите са култура, па макар и селскостопанска.



Проблемът е, че на Него не му е никак лесно. До късна доба решава световните проблеми - европейските почти ги е решил.



А като гледаме по телевизиите, проявява и изключително мъжество, граничещо със саможертвата.



А точно това се изисква да целунеш Меркел, да се гушнеш с Ердоган...



Вие май съвсем се унесохте, мили деца и вдетинили се пенсионери.



Хайде поне насън не търкайте талончета!



