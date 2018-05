Президентът на Венецуела "приема овации" от празен площад (видео)

Ганий 22 Май 2018 18:02 Сократ-май

22 Май 2018 17:40

Кво се тръшкаш и припяваш!?

Разсъждаваме логическата - след като РобПрес не ни занимава непрекъснато с Хаити - то сл. там всичко е тип-топ - капиталистическа, пазарна, демократична, дясна и бяла държава.

Ако нещо не беше наред в Хаити - пр. нямат кенеф папир и банани щяха да говорят за Хаити. Говорят ли за Хаити!? Не!



Стана ли ясно!?



---

Обяснявал съм го много пъти - със статистики, дето уж са меродавни!



Най-най-най-най-най-най-най-изостаналите държави по всички класации са капиталистически, с правилни десни правителства, пазарни та дрънкат. Всеки може да го погледне!

Но никой не говори за тях! Дават се за пример робовладелци, роботърговци, перачи на пари - те са пример за капитализъм, пък най-най-най-най-най-изостаналите, дето също са капиталистически, те не са за пример.



Извод: няма нищо по-примитивно от робовладелската пропаганда!



----------

Куба GDP (PPP) • Per capita US$ 22,237; GDP (nominal) • Per capita US$ 7,815

България GDP (PPP) • Per capita $21,578 ; GDP (nominal) • Per capita $7,924



