"Годсмак" ще разтърсят "Арена Армеец" през ноември

СВИЛЕН КИРИЛОВСКИ

СНИМКА: BG LIVE MUSIC "Годсмак" и лично Съли Ърна (вторият от дясно на ляво) изрично са настояли европейското им турне да завърши точно в София.

Дългоочаквана новина за феновете на "Годсмак" стана факт вчера, след като бе потвърден първият концерт на групата в София. Той ще е на 27 ноември в зала "Арена Армеец". При втората си солова изява в България, през септември м.г., вокалистът и лидер на американската алтернатив метъл група Съли Ърна обеща пред публиката, че през 2018 г. ще се завърне, този път с "Годсмак". И спази думата си, запазвайки за България последната дата от европейското турне в подкрепа на новия албум When Legends Rise. Ще прозвучат обаче не само нови парчета, а и най-големите им хитове - Voodoo, Awake, Greed, Bad Magick, I Stand Alone, Whiskey Hangover, Cryin' Like a Bitch, Love-Hate-Sex-Pain, 1000hp, Something Different и др.Организаторите от BG Live Music съобщиха, че от "Годсмак" изрично са настояли концертът им в България да бъде последен от обиколката им на Стария континент, тъй като музикантите имат очакване, че това ще бъде запомнящо се и много добре посетено шоу.Билетите за концерта на 27 ноември влизат в продажба от днес в 10 ч. в мрежата на "Ивентим" за цялата страна, включително "Български пощи", бензиностанции OMV, билетен център на НДК и др. Първите 200 пропуска за правостоящи ще са по 60 лв., а след изчерпването им ще струват 70 лв. Седящите места са без промоция, по 80 и 90 лв., в зависимост от разположението. Деца до 6 г. ще влизат безплатно, но без право на самостоятелно място.