СТАТИСТИКА



ПЪРВА ШЕСТИЦА



"Лудогорец" 2:2 "Ботев" (Пд) (Климентов 37, Дост 75; Н'Донгала 54, Рад. Терзиев 57)



"Верея" 0:2 "Левски" (Паулиньо 59, 70)



"ЦСКА-София" 1:0 "Берое" (Десподов 66-д)



КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

Отбор П Р З ГР Т 1. "ЛУДОГОРЕЦ" 27 7 2 91:22 88 2. "ЦСКА-СОФИЯ" 24 9 3 80:26 81 3. "ЛЕВСКИ" 18 10 8 55:27 64 4. "БЕРОЕ" 16 11 9 45:43 59 5. "БОТЕВ" 15 11 10 62:49 56 6. "ВЕРЕЯ" 10 6 20 27:61 36

ГОЛМАЙСТОРИ

26 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

23 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");

15 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Педро Еуженио ("Берое");

14 гола - Мартин Камбуров ("Берое");

12 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец");

11 гола - Мартин Тошев ("Септември"), Ивайло Димитров ("Славия");

10 гола - Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 9 за "Ботев");

9 гола - Станислав Костов (6 за "Пирин"; 3 за "Левски"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Давид Яблонски ("Левски"), Алиун Бадара ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев");

8 гола - Паулиньо ("Левски"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Васил Шопов ("Дунав");

7 гола - Вандерсон, Якуб Швиерчок и Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади и Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември");

6 гола - Дуде Н'Донгала ("Ботев"), Иван Минчев ("Славия"), Георги Илиев, Радослав Василев и Мариян Огнянов ("Черно море"), Мехди Фенуш (3 за "Верея", 3 за "Черно море"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Исмаил Иса (2 за "Верея", 4 за "Дунав"),

5 гола - Бирсен Карагарен ("Дунав"), Веселин Марчев ("Локомотив"), Роман Прохазка ("Левски"), Абел Анисе ("Лудогорец"), Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Флорент Боджадж ("Пирин");

4 гола - Филип Михалевич ("Локомотив", Пд), Борислав Цонев ("Берое"), Стефан Христов ("Витоша"), Жорди Гомес ("Левски"), Флорент Бояй ("Пирин"), Густаво Кампаняро ("Лудогорец"), Енрике Рафаел, Рубен Пинто, Станислав Манолев и Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев и Даниел Пеев ("Витоша");

3 гола - Велко Батрович ("Етър"), Андреа Христов ("Славия"), Юлиян Попев, Конър Хендерсън и Димитър Благов ("Пирин"), Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов ("Верея"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Парвизджон Умарбаев и Анте Аралица ("Локомотив"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Орлин Старокин (2 за "Черно море", 1 за "Витоша"), Марек Кузма ("Черно море"), Кристиян Малинов, Роланд Алберг и Хеан Карлос Бланко ("ЦСКА-София");

2 гола - Диого Кампос ("Ботев"), Антони Иванов ("Септември"), Георги Йомов, Милчо Ангелов, Наско Милев, Стефан Велев и Калоян Кръстев ("Славия"), Атанас Зехиров и Мартин Минчев ("Черно море"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Даниел Младенов, Георги Пашов, Аласана Мане, Ерик Почански и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков и Дино Мартинович ("Локомотив"), Раул Лое, Николай Бодуров и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Анте Рения, Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Игор Пластун и Козмин Моци ("Лудогорец"), Холмар Ейолфсон и Антонио Вутов ("Левски").





ПЪРВА ЛИГА, XXХVI КРЪГПЪРВА ШЕСТИЦА(Климентов 37, Дост 75; Н'Донгала 54, Рад. Терзиев 57)(Паулиньо 59, 70)(Десподов 66-д)КРАЙНО КЛАСИРАНЕГОЛМАЙСТОРИ26 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");23 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");15 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Педро Еуженио ("Берое");14 гола - Мартин Камбуров ("Берое");12 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец");11 гола - Мартин Тошев ("Септември"), Ивайло Димитров ("Славия");10 гола - Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 9 за "Ботев");9 гола - Станислав Костов (6 за "Пирин"; 3 за "Левски"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Давид Яблонски ("Левски"), Алиун Бадара ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев");8 гола - Паулиньо ("Левски"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Васил Шопов ("Дунав");7 гола - Вандерсон, Якуб Швиерчок и Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади и Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември");6 гола - Дуде Н'Донгала ("Ботев"), Иван Минчев ("Славия"), Георги Илиев, Радослав Василев и Мариян Огнянов ("Черно море"), Мехди Фенуш (3 за "Верея", 3 за "Черно море"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Исмаил Иса (2 за "Верея", 4 за "Дунав"),5 гола - Бирсен Карагарен ("Дунав"), Веселин Марчев ("Локомотив"), Роман Прохазка ("Левски"), Абел Анисе ("Лудогорец"), Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Флорент Боджадж ("Пирин");4 гола - Филип Михалевич ("Локомотив", Пд), Борислав Цонев ("Берое"), Стефан Христов ("Витоша"), Жорди Гомес ("Левски"), Флорент Бояй ("Пирин"), Густаво Кампаняро ("Лудогорец"), Енрике Рафаел, Рубен Пинто, Станислав Манолев и Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев и Даниел Пеев ("Витоша");3 гола - Велко Батрович ("Етър"), Андреа Христов ("Славия"), Юлиян Попев, Конър Хендерсън и Димитър Благов ("Пирин"), Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов ("Верея"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Парвизджон Умарбаев и Анте Аралица ("Локомотив"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Орлин Старокин (2 за "Черно море", 1 за "Витоша"), Марек Кузма ("Черно море"), Кристиян Малинов, Роланд Алберг и Хеан Карлос Бланко ("ЦСКА-София");2 гола - Диого Кампос ("Ботев"), Антони Иванов ("Септември"), Георги Йомов, Милчо Ангелов, Наско Милев, Стефан Велев и Калоян Кръстев ("Славия"), Атанас Зехиров и Мартин Минчев ("Черно море"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Даниел Младенов, Георги Пашов, Аласана Мане, Ерик Почански и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков и Дино Мартинович ("Локомотив"), Раул Лое, Николай Бодуров и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Анте Рения, Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Игор Пластун и Козмин Моци ("Лудогорец"), Холмар Ейолфсон и Антонио Вутов ("Левски"). 61