СТАТИСТИКА

ПЪРВА ШЕСТИЦА
|"Лудогорец"
|2:2
|"Ботев" (Пд)
|"Верея"
|0:2
|"Левски"
|"ЦСКА-София"
|1:0
|"Берое"
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Т
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|27
|7
|2
|91:22
|88
|2. "ЦСКА-СОФИЯ"
|24
|9
|3
|80:26
|81
|3. "ЛЕВСКИ"
|18
|10
|8
|55:27
|64
|4. "БЕРОЕ"
|16
|11
|9
|45:43
|59
|5. "БОТЕВ"
|15
|11
|10
|62:49
|56
|6. "ВЕРЕЯ"
|10
|6
|20
|27:61
|36
ГОЛМАЙСТОРИ
26 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
23 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
15 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Педро Еуженио ("Берое");
14 гола - Мартин Камбуров ("Берое");
12 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец");
11 гола - Мартин Тошев ("Септември"), Ивайло Димитров ("Славия");
10 гола - Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 9 за "Ботев");
9 гола - Станислав Костов (6 за "Пирин"; 3 за "Левски"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Давид Яблонски ("Левски"), Алиун Бадара ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев");
8 гола - Паулиньо ("Левски"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Васил Шопов ("Дунав");
7 гола - Вандерсон, Якуб Швиерчок и Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади и Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември");
6 гола - Дуде Н'Донгала ("Ботев"), Иван Минчев ("Славия"), Георги Илиев, Радослав Василев и Мариян Огнянов ("Черно море"), Мехди Фенуш (3 за "Верея", 3 за "Черно море"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Исмаил Иса (2 за "Верея", 4 за "Дунав"),
5 гола - Бирсен Карагарен ("Дунав"), Веселин Марчев ("Локомотив"), Роман Прохазка ("Левски"), Абел Анисе ("Лудогорец"), Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Флорент Боджадж ("Пирин");
4 гола - Филип Михалевич ("Локомотив", Пд), Борислав Цонев ("Берое"), Стефан Христов ("Витоша"), Жорди Гомес ("Левски"), Флорент Бояй ("Пирин"), Густаво Кампаняро ("Лудогорец"), Енрике Рафаел, Рубен Пинто, Станислав Манолев и Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев и Даниел Пеев ("Витоша");
3 гола - Велко Батрович ("Етър"), Андреа Христов ("Славия"), Юлиян Попев, Конър Хендерсън и Димитър Благов ("Пирин"), Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов ("Верея"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Парвизджон Умарбаев и Анте Аралица ("Локомотив"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Орлин Старокин (2 за "Черно море", 1 за "Витоша"), Марек Кузма ("Черно море"), Кристиян Малинов, Роланд Алберг и Хеан Карлос Бланко ("ЦСКА-София");
2 гола - Диого Кампос ("Ботев"), Антони Иванов ("Септември"), Георги Йомов, Милчо Ангелов, Наско Милев, Стефан Велев и Калоян Кръстев ("Славия"), Атанас Зехиров и Мартин Минчев ("Черно море"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Даниел Младенов, Георги Пашов, Аласана Мане, Ерик Почански и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков и Дино Мартинович ("Локомотив"), Раул Лое, Николай Бодуров и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Анте Рения, Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Игор Пластун и Козмин Моци ("Лудогорец"), Холмар Ейолфсон и Антонио Вутов ("Левски").