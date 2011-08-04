ТОТО-ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, ТИРАЖ №40 ТОТО 2







"6 от 49"



Числа: 19, 23, 24, 38, 39, 42. Печалби: 6 - няма, 5 - 5 по 4913.90 лв., 4 - 404 по 60.80 лв., 3 - 8173 по 4.20 лв. ДЖАКПОТ: 3 980 498.07 лв.







"6 от 42"



Числа: 9, 12, 15, 16, 21, 26. Печалби: 6 - няма, 5 - 5 по 2066.10 лв., 4 - 375 по 27.60 лв., 3 - 5979 по 2.50 лв. ДЖАКПОТ: 715 616.63 лв.







"5 от 35"



I теглене: 15, 21, 28, 30, 33. Печалби: 5 - 2 по 12 272.40 лв., 4 - 208 по 103.30 лв., 3 - 7006 по 4.40 лв.; II теглене: 8, 10, 20, 22, 30. Печалби: 5 - 4 по 6136.20 лв., 4 - 361 по 59.50 лв., 3 - 9057 по 3.40 лв.







"Тото Джокер"



Позиция: 1, 7, 9. Цифра: 0, 1, 4. Печалби: 3 - 9 по 2699.20 лв., 2 - 1319 по 18.40 лв. ДЖАКПОТ: няма.







"Зодиак"



Числа: 8, 18, 22, 25, 50. Зодия: 7. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - 1 по 5000.00 лв., 4 - 6 по 500.00 лв., 3+1 - 21 по 100.00 лв., 3 - 227 по 10.00 лв., 2+1 - 331 по 5.00 лв., 1+1 - 1664 по 1.50 лв., 2 - 3328 по 0.80 лв., 0+1 - 2495 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.







"Рожден ден"



Година: 63; Месец: 01; Дата: 12; Ден: 7. Печалби: група 1 - няма, група 2 - няма, група 3 - 1 по 389.70 лв., група 4 - 1 по 243.60 лв., група 5 - 10 по 24.40 лв., група 6 - 8 по 24.40 лв., група 7 - 8 по 30.50 лв., група 8 - 40 по 4.90 лв., група 9 - 28 по 10.40 лв., група 10 - 76 по 4.50 лв., група 11 - 251 по 1.60 лв., група 12 - 176 по 2.80 лв., група 13 - 553 по 1.90 лв., група 14 - 1242 по 1.30 лв., група 15 - 2170 по 1.30 лв. ДЖАКПОТ: 6831.89 лв.







ТОТО 1







"13 срещи"



Знаци: 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Х, 2, 2. Печалби: 13 - няма, 12 - 7 по 96.60 лв., 11 - 53 по 15.90 лв., 10 - 465 по 2.50 лв. ДЖАКПОТ: 1682.36 лв.







"12 тип 1Х2"



Знаци: 1, 1, 1, Х, 1, 1, Х, Х, 2, 1, 2, 1. Печалби: 12 - няма, 11 - 1 по 93.20 лв. ДЖАКПОТ: 93.20 лв.







"10 от 10"



Знаци: Х, 2, 2, 1, 1, 1, 1, Х, 1, 1. Печалби: 10 - няма. ДЖАКПОТ: 584.15 лв.



63