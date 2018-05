Прелет над печата

Глупомер за едно уиски

I write this as a warning to the world - така написал журналистът Уилфред Бърчет в първата кореспонденция от развалините на Хирошима, както обича да разказва Джимо понякога.



Това се сети възпаленият мозък на прелитащия - представи си червения депутат Таско Ерменков в ролята на Бърчет.



За какво става дума? В неделя част от гражданите на столицата изтръпнаха от съобщение на Таско, че от чешмите в София тече отровна вода. От Шумен пък негов колега социалист измери висока радиоактивност, засечена от неговия "джипиес" (?).



С ударни заглавия "24 часа" и "Стандарт" пазят обществото като зеницата на окото на Биг Брадър. "Евровойната срещу Тръмп удари уиски и дънки" - като следствие на търговската война американското уиски ще поскъпне. "Червен блъф с вода и радиация", гърми с тлъсти букви челото на "Стандарт" в защита на обществения интерес; "БСП пристъпи към диверсия с фалшиви новини", съобщава вестникът и разказва за Таско и за шуменския фейк новинар.



Разказва и "Монитор" - Бивш кмет на Шумен алармира за облъчване с радиация, като "източникът бил източно от града"! Красимир Костов, както е името на алармаджията, разказва за слух с местен произход. "В целия град се говори, че Шумен е облъчен радиоактивно! Моят джипиес показва, че източникът на облъчване е източно от Шумен", разправял Костов по време на пресконференция.



А може би проблемът не е във водата, а в уискито?



Водният дух Таско и радиоактивният Краси не дават препоръки за противоотрова или поне не се откриват такива във вестниците. Ако бяха казали - пийте по едно американско уиски, за да се предпазите - щяхме да потърсим някакъв конспиративен елемент и връзка с търговската война. Те обаче нищо такова не казват и оставят съмнение, че пазят лекарството за тях си.



Пускайте джипиесите и глупомерите и следете ефира за простотии. Наслука!