Папа Франциск към хомосексуалист: Бог те е направил такъв и такъв те обича

ягода 21 Май 2018 17:51 Die Bibel verbietet homosexuelle

Praktiken:

„Du sollst nicht mit einem Mann schlafen, wie m

an mit einer Frau schläft; ein

Gräuel ist das."

(3. Mose 18, 22). Und zwei Kapitel weiter noch schärfer:

„Wenn ein Mann

mit einem Mann schläft wie mit einer Frau

-

ein Gräuel haben beide verübt, sterben, ja sterben

sollen sie, ihr Blut über sie!"

(20, 13).

Auch der Talmud fordert die Todesstrafe für Männer,

die miteinander schlafen.

Eine Verschärfung der Regeln wird jedoch für überflüssig gehalten,

denn, so heißt es an anderer Stelle im Talmud: „in Israel gibt es niemanden, der schwule

Praktiken betreibt".

W

eibliche Homosexualität wird in der Bibel nicht erwähnt. Im Talmud wird sie ebenfalls

verworfen, wenn auch nicht so schroff wie die männliche.

Da die Bibel lesbische Liebe nicht

erwähnt, wird ersat

zweise, unter Bezugnahme auf 3. Mose

18, 3, auf die „Sitten

losigkeit" in

Ägypten und Kanaan hingewiesen, zu der auch die sexuelle Liebe zwischen Frauen gehöre;...



