Британските власти не подновяват визата на собственика на "Челси" Роман Абрамович

Begemot 21 Май 2018 09:37 Футболът тука е "ни при чем" , `that is not the point`` посланието е важно: Няма значение колко яхти, дворци и футболни клубове си купил, за нас ти си никой и си по долу от последния клошар, роден на острова като поданик на Нейно Величество. На времето така много махараджи, приказно богати и приказно лоялни към англичаните се изнесли нa острова със семействата си и парите си, сега няма следа нито от тях, нито от фамилиите им, нито от богатствата им. Разтворили са се в Албиона като бучка захар в чая. Механизмът е отработен много , много отдавна. Може да работи по - меко, в рамките на две-три поколения, може и по рязко, от рода на "Каква виза, какви пет лева и ти въобще кой си" - но резултатът е същия.