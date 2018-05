Франция: Новото италианско правителство излага на риск еврозоната

basketkase 20 Май 2018 17:56 Стабилността в еврозоната ще бъде изложена на риск, ако новото популистко правителство в Италия се провали в спазването на финансовите задължения на страната. Той заяви, че предишните ангажименти, които са поети от Италия остават в сила, „независимо от това кое правителство” е на власт. What does that even mean? Опрощаване на 250 милиарда от държавния дълг? Натисни тук

Брюксел се притеснява, че новият италиански кабинет говори за увеличаване на харчовете, което няма да намали огромния дълг, който страната има. Дългът на Рим за тази година ще бъде около 130% от БВП на страната, което е повече от два пъти над допустимото от ЕС - 60%. Това е заблуждаване на хората заради незнание или нарочно пропускане, че Италия иска и намаляване на дълга на страната от ЕЦБ с 250 милиарда. What does that even mean? Опрощаване на 250 милиарда от държавния дълг? Натисни тукТова е заблуждаване на хората заради незнание или нарочно пропускане, че Италия иска и намаляване на дълга на страната от ЕЦБ с 250 милиарда.