САЩ ще правят международна коалиция срещу Иран

D4D5 18 Май 2018 10:01 Е, Турция ще прави международна коалиция срещу Израел, но тва явно не е новина.



Turkish PM Calls for Islamic Nations to Unite against Israel

https://www.nationalreview.com/news/turkish-pm-israel-islamic-nations-unite-against-jewish-state/



'F*** Turkey,' Netanyahu's son says

https://www.i24news.tv/en/news/israel/174868-180516-f-turkey-netanyahu-s-son-says