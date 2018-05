Атина и Скопие обсъждали името "Република Илинденска Македония" Зоран Заев и Алексис Ципрас на срещата си в София. Снимка: БГНЕС



"Република Илинденска Македония" е новото предложение за имет на странтата, което Скопие предлага в преговорите за разрешаване на спора с Атина, съобщава македонският тв канал A1 On, цитиран от агенция "Фокус". Дипломатически източници твърдят, че новото име ще бъде за обща употреба, както настояват гърците.

Досега най-често се споменаваше името „Република Горна Македония“, написано отделно и с превод на английски. Източници на A1 On обаче твърдят, че след вчерашния разговор в София премиерите Алексис Ципрас и Зоран Заев са се спрели на това предложение.

"Пстигнахме напредък в преговорите за името на страната, но „още не сме в позиция да говорим за споразумение“, заяви Ципрас след срещата със Заев в кулоарите на срещата на върха ЕС-Западни Балкани. Македонският премиер пък обясни, че са обсъдили „едно решение на спора за името, което би било приемливо за и двете страни".

Министър-председателят на Гърция Алексис Ципрас заяви, че е оптимистично насторен и спорът за името на Македония може да бъде разрешен през следващия месец. Според него в началото на юни може да бъде организирана нова среща за преговори с надеждата до края на месеца да бъде взето решение.



