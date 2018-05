Тръмп сравни скандала с „къртицата“ на ФБР в президентската му кампания с аферата „Уотъргейт“

17 Май 2018 21:14

Trump has maintained for the last year that there was no collusion between him or members of his team and Russia, and has repeatedly called the investigation a “witch hunt.”



https://www.washingtonexaminer.com/news/trump-marks-year-two-of-the-russia-investigation-congratulations-america

Тръмп твърди, че е имало тайни споразумения между него, членове на екипа му и Русия, и многократно нарича разследването на специалния прокурор Робърт Мълър „лов на вещици".