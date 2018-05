Ларс фон Триер и другите

18 Май 2018 11:15

I’ve never seen anything like this at a film festival. More than 100 people have walked out of Lars von Trier’s ‘The House That Jack Built,’ which depicts the mutilation of women and children. “It’s disgusting,” one woman said on her way out. #Cannes2018

Фильм "Дом, который построил Джек" с треском провалился на Каннском фестивале. Зрители стали уходить прямо посреди премьеры, а те, кто остался, были не в восторге от фильма.

В Twitter зрители, попавшие на сеанс, называют фильм "тошнотворным", "мучительным", "жалким", отмечая, что его "не нужно было снимать".

Извратенякът фон Триер отдавна трябваше да прекарва остатъка от дните си в някоя психо-лечебница, далеч от хора.