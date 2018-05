"Стоун сауър" ще забият край летището "Стоун сауър" е страничният проект на Кори Тейлър, който е вокалист и на "Слипнот".



Паркът до терминал 2







Нови подробности за наближаващия концерт на американската алтернатив метал група "Стоун сауър" бяха обявени вчера. Това ще е второ гостуване на бандата на Кори Тейлър след 2010 г., когато тя бе част от фестивала "София рокс". Сега американците са на турне в подкрепа на най-новия си албум Hydrograd.



В парка край терминал 2 преди тях ще забият набиращите популярност техни сънародници Nothing More. Формацията също се труди в жанра алтернативен рок и е в състав Джони Хокинс - вокали, Майк Волелунга - китара, Даниъл Оливър - бас и Бен Андерсън - барабани. Четиримата ще представят на живо излезлия през 2017 г. албум The Stories We Tell Ourselves, който спечели цели три номинации "Грами" - за най-добър рок албум, рок изпълнение и най-добра рок песен. Историята на бандата започва преди почти 20 г. на църковен лагер. В момента Nothing More са на съвместно турне с "Папа Роуч", а заедно със "Стоун сауър" ще покорят Европа през юни.



Преди двете гостуващи групи на сцената ще излезе Dash the Effort - българска прогресив/металкор група, създадена през 2011 г. в София. През тази година излезе дебютният им дългосвирещ албум Decadence. Входът за събитието ще бъде изграден в непосредствена близост до изхода/входа на метростанцията за летището, спирката на автобуси с номера 84 и 184, както и паркинга на терминал 2, а вратите за всички фенове ще отворят точно в 19.00ч. на 27 юни.



По-рано през юни паркът край терминал 2 ще приема концертите на "Тийвъри корпорейшън" (2 юни) и фестивала "Хипиландия" (22-23). 27 юни,Паркът до терминал 2Нови подробности за наближаващия концерт на американската алтернатив метал група "Стоун сауър" бяха обявени вчера. Това ще е второ гостуване на бандата на Кори Тейлър след 2010 г., когато тя бе част от фестивала "София рокс". Сега американците са на турне в подкрепа на най-новия си албум Hydrograd.В парка край терминал 2 преди тях ще забият набиращите популярност техни сънародници Nothing More. Формацията също се труди в жанра алтернативен рок и е в състав Джони Хокинс - вокали, Майк Волелунга - китара, Даниъл Оливър - бас и Бен Андерсън - барабани. Четиримата ще представят на живо излезлия през 2017 г. албум The Stories We Tell Ourselves, който спечели цели три номинации "Грами" - за най-добър рок албум, рок изпълнение и най-добра рок песен. Историята на бандата започва преди почти 20 г. на църковен лагер. В момента Nothing More са на съвместно турне с "Папа Роуч", а заедно със "Стоун сауър" ще покорят Европа през юни.Преди двете гостуващи групи на сцената ще излезе Dash the Effort - българска прогресив/металкор група, създадена през 2011 г. в София. През тази година излезе дебютният им дългосвирещ албум Decadence. Входът за събитието ще бъде изграден в непосредствена близост до изхода/входа на метростанцията за летището, спирката на автобуси с номера 84 и 184, както и паркинга на терминал 2, а вратите за всички фенове ще отворят точно в 19.00ч. на 27 юни.По-рано през юни паркът край терминал 2 ще приема концертите на "Тийвъри корпорейшън" (2 юни) и фестивала "Хипиландия" (22-23). 251