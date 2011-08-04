НАКРАТКО

Първа лига



Първа шестица - XXXVI кръг - неделя, 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Ботев" (Пд) (съдия Рад. Гидженов) (по "Нова спорт"); от 20 ч.: "Верея" - "Левски" (Г. Димитров) (по "Диема спорт 2"), "ЦСКА-София" - "Берое" (П. Костадинов) (по "Диема спорт").







Плейоф за 7-о място, първи мач: "Черно море" - "Локомотив" (Пд) 2:1 (Зехиров 61, Фенуш 64; Михалевич 84). Реванш - събота, 19.45 ч. (Н. Попов, по "Диема спорт").



Плейоф за 11-о място, реванш - понеделник, 20.30 ч.: "Дунав" - "Етър" (по "Диема спорт").



Плейоф за 13-о място, реванш - понеделник, 17.30 ч.: "Пирин" - "Витоша" (Бистрица) (по "Нова спорт").







Втора лига



ХХХ кръг - събота, 17.15 ч.: "Струмска слава" - "Оборище" (Н. Йорданов), "Ботев" (Вр) - "Монтана" (Вл. Вълков) (по "Диема спорт"), "Лудогорец II" - "Марица" (Н. Петров), "Ботев" (Глб) - "Локомотив" (Сф) (Г. Кабаков), "Созопол" - "Нефтохимик" (Н. Атанасов), "Царско село" - "Черноморец" (Блч) (Г. Гинчев), "Локомотив" (ГО) - "Несебър" (Д. Желязков), "Литекс" - "Поморие" (Кал. Кирилов).







Габриел Обертан



ще пропусне гостуването срещу "Верея" в неделя заради травма. Той е под въпрос и за евентуалния решаващ бараж за Лига Европа срещу победителя от "Черно море" - "Локомотив" (Пд), който ще се играе на 24 май. Най-вероятно тези мачове ще пропуснат съотборниците му Хали Тиам и Милош Цветкович.







Трансферът



на вратаря на "Славия" Антонис Стергиакис (19 г.) от "Славия" в "Олимпиакос" пропадна, въпреки че двата клуба се договориха за цена от 700 000 евро. Самият играч обаче не е успял да се разбере за личните си условия.







Националният



отбор по футбол се качи с едно място в световната ранглиста на ФИФА за май и вече е №53. Начело остава Германия пред Бразилия, Белгия и др.