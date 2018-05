Десните насрочиха за 22 май протест срещу ренесанса на АЕЦ "Белене"

basketkase 17 Май 2018 13:52 През 2004 година се твърдеше, че ако я няма "Белене", ще има режим на тока. 2011 година дойде - имаше ли режим на ток, попита Димитров. Toва, което Малто Бибелона премълчава, а също и го няма в матряла е че в прогнозата от 2004 не са взети предвид близо 20% електроенергия от ВЕИ-та които ГЕРБ пусна скоростно за да източват държавата. На такива им се вика full of it. Toва, което Малто Бибелона премълчава, а също и го няма в матряла е че в прогнозата от 2004 не са взети предвид близо 20% електроенергия от ВЕИ-та които ГЕРБ пусна скоростно за да източват държавата. На такива им се вика full of it.