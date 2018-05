Арт лупа

"Възвишение" тръгва онлайн,



съобщиха от екипа на филма. Това ще позволи да го гледат българите в чужбина, както и тези у нас, които не са сколасали да го видят на голям екран. Филмът на Виктор Божинов ще бъде достъпен в онлайн платфорамата на НетераТВ (www.neterra.tv) на 23 май. Не се съобщава каква ще е е цената на услугата, но филмът може да бъде "купен" (за многократно гледане) или "нает" (за еднократно). Той ще бъде достъпен с високо качество от цял свят и няма значение дали зрителите са абонати на НетераТВ по принцип. "Възвишение", адаптация по нашумелия роман на Милен Русков, е най-успешният касов български филм от 2011 г. насам и е гледан от над 100 000 зрители в кината. Той разказва за двама "полуреволюционери - полуразбойници" Гичо (Александър Алексиев) и Асенчо (Стоян Дойчев), които през 1872 г. взимат участие в Арабаконашкия обир на Димитър Общи (Филип Аврамов), след което търсят Левски, за да му предадат важно писмо.







Фронтменът на "Баба Зула"



Мурат Ертел гостува с новата си група в София. Концертът е тази вечер от 20 ч. в голямата зала на "Микстейп 5", а организатор е фестивалът на БНР "Аларма пънк джаз". Бандата Dirtmusic е създадена от австралиеца Хюго Рейс (по-старото поколение го помни от The Bad Seeds на Ник Кейв, а по-младото - от концертите му с Fatalists и The True Spirit у нас) и американеца Крис Екман (фронтмен на сиатълската група The Walkabouts и създател на уърлд мюзик лейбъла Glitterbeat Records). Формацията записа в Мали първите си три албума, в които участваха африкански артисти като Бен Забо, Самба Туре, Амината Уасидже Траоре, туарегите Tamikrest и Фадимата Уалет Умар) и пр. Следващото им пътешествие е към Анадола - с новия им албум Bu Bir Ruya, в който участват добре познатият на българската публика Мурат от "Баба Зула", Брена МакКримън (също от "Музиката на Истанбул" на Фатих Акин), Гайе Су Акьол и изобретателят на струнно-ударната гръмотевична машинария "яйбахар" Гьоркем Шен... Концертът е откриващ за първото съвместно европейско турне на петимата музиканти.







Ансамбъл "Чепино" - Велинград



отбеляза 65 години от своето създаване. На открита сцена в града изпълнители, танцьори и музиканти представиха спектакъла "Чепинският змей". Организаторите се похвалиха с това, че историята на читалищното дело във Велинград за последните 30 години авторски спектакъл с подобна идея и визия не е правен. Ансамбъл "Чепино" е създаден през далечната 1953 г. и към момента се гордее с богат репертоар, включващ песни и танци от всички фолклорни области на България.