СТАТИСТИКА



ПЪРВА ШЕСТИЦА

"Левски" 2:3 "ЦСКА-София" (Паулиньо 35, Ст. Костов 78; Рафаел 19, Малинов 57, Пинто 90)



"Ботев" 2:0 "Верея" (Ст. Петков 28, 62)



"Берое" 1:1 "Лудогорец" (Камбуров 67; Ден. Александров 65)



КЛАСИРАНЕ

Отбор П Р З ГР Т 1. "ЛУДОГОРЕЦ" 27 6 2 89:20 87 2. "ЦСКА-СОФИЯ" 23 9 3 79:26 78 3. "ЛЕВСКИ" 17 10 8 53:27 61 4. "БЕРОЕ" 16 11 8 45:42 59 5. "БОТЕВ" 15 10 10 60:47 55 6. "ВЕРЕЯ" 10 6 19 27:59 36

В последния кръг - 20 май (неделя), 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Ботев" (Пд) (по "Нова спорт"); от 20 ч.: "Верея" - "Левски" (по "Диема спорт 2"), "ЦСКА-София" - "Берое" (по "Диема спорт").



Плейоф за 13-о място, първи мач - днес, 17.30 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "Пирин" (съдия Анг. Баялцалиев) (по "Диема спорт").

Плейоф за 11-о място, първи мач - днес, 20 ч.: "Етър" - "Дунав" (Вл. Вълков) (по "Диема спорт").





ГОЛМАЙСТОРИ

26 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

23 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");

15 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Педро Еуженио ("Берое");

14 гола - Мартин Камбуров ("Берое");

12 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец");

11 гола - Мартин Тошев ("Септември"), Ивайло Димитров ("Славия");

10 гола - Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 9 за "Ботев");

9 гола - Станислав Костов (6 за "Пирин"; 3 за "Левски"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Давид Яблонски ("Левски"), Алиун Бадара ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев");

8 гола - Васил Шопов ("Дунав");

7 гола - Вандерсон, Якуб Швиерчок и Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади и Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София");

6 гола - Иван Минчев ("Славия"), Георги Илиев, Радослав Василев и Мариян Огнянов ("Черно море"), Паулиньо и Жуниор Мапуку ("Левски"), Исмаил Иса (2 за "Верея", 4 за "Дунав"),

5 гола - Бирсен Карагарен ("Дунав"), Веселин Марчев ("Локомотив"), Роман Прохазка ("Левски"), Абел Анисе ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Мехди Фенуш (3 за "Верея", 2 за "Черно море"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Флорент Боджадж ("Пирин");

4 гола - Борислав Цонев ("Берое"), Стефан Христов ("Витоша"), Жорди Гомес ("Левски"), Флорент Бояй ("Пирин"), Густаво Кампаняро ("Лудогорец"), Енрике Рафаел, Рубен Пинто, Станислав Манолев и Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев и Даниел Пеев ("Витоша");

3 гола - Велко Батрович ("Етър"), Андреа Христов ("Славия"), Конър Хендерсън и Димитър Благов ("Пирин"), Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов ("Верея"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Парвизджон Умарбаев и Анте Аралица ("Локомотив"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Орлин Старокин (2 за "Черно море", 1 за "Витоша"), Кристиян Малинов, Роланд Алберг и Хеан Карлос Бланко ("ЦСКА-София");

2 гола - Диого Кампос ("Ботев"), Антони Иванов ("Септември"), Георги Йомов, Милчо Ангелов, Наско Милев, Стефан Велев и Калоян Кръстев ("Славия"), Мартин Минчев ("Черно море"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Аласана Мане, Ерик Почански и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков и Дино Мартинович ("Локомотив"), Раул Лое, Николай Бодуров и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Анте Рения, Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Игор Пластун и Козмин Моци ("Лудогорец"), Холмар Ейолфсон и Антонио Вутов ("Левски").





ПЪРВА ЛИГА, XXХV КРЪГПЪРВА ШЕСТИЦА(Паулиньо 35, Ст. Костов 78; Рафаел 19, Малинов 57, Пинто 90)(Ст. Петков 28, 62)(Камбуров 67; Ден. Александров 65)КЛАСИРАНЕВ последния кръг - 20 май (неделя), 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Ботев" (Пд) (по "Нова спорт"); от 20 ч.: "Верея" - "Левски" (по "Диема спорт 2"), "ЦСКА-София" - "Берое" (по "Диема спорт").Плейоф за 13-о място, първи мач - днес, 17.30 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "Пирин" (съдия Анг. Баялцалиев) (по "Диема спорт").Плейоф за 11-о място, първи мач - днес, 20 ч.: "Етър" - "Дунав" (Вл. Вълков) (по "Диема спорт").ГОЛМАЙСТОРИ26 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");23 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");15 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Педро Еуженио ("Берое");14 гола - Мартин Камбуров ("Берое");12 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец");11 гола - Мартин Тошев ("Септември"), Ивайло Димитров ("Славия");10 гола - Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 9 за "Ботев");9 гола - Станислав Костов (6 за "Пирин"; 3 за "Левски"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Давид Яблонски ("Левски"), Алиун Бадара ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев");8 гола - Васил Шопов ("Дунав");7 гола - Вандерсон, Якуб Швиерчок и Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади и Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София");6 гола - Иван Минчев ("Славия"), Георги Илиев, Радослав Василев и Мариян Огнянов ("Черно море"), Паулиньо и Жуниор Мапуку ("Левски"), Исмаил Иса (2 за "Верея", 4 за "Дунав"),5 гола - Бирсен Карагарен ("Дунав"), Веселин Марчев ("Локомотив"), Роман Прохазка ("Левски"), Абел Анисе ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Мехди Фенуш (3 за "Верея", 2 за "Черно море"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Флорент Боджадж ("Пирин");4 гола - Борислав Цонев ("Берое"), Стефан Христов ("Витоша"), Жорди Гомес ("Левски"), Флорент Бояй ("Пирин"), Густаво Кампаняро ("Лудогорец"), Енрике Рафаел, Рубен Пинто, Станислав Манолев и Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев и Даниел Пеев ("Витоша");3 гола - Велко Батрович ("Етър"), Андреа Христов ("Славия"), Конър Хендерсън и Димитър Благов ("Пирин"), Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов ("Верея"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Парвизджон Умарбаев и Анте Аралица ("Локомотив"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Орлин Старокин (2 за "Черно море", 1 за "Витоша"), Кристиян Малинов, Роланд Алберг и Хеан Карлос Бланко ("ЦСКА-София");2 гола - Диого Кампос ("Ботев"), Антони Иванов ("Септември"), Георги Йомов, Милчо Ангелов, Наско Милев, Стефан Велев и Калоян Кръстев ("Славия"), Мартин Минчев ("Черно море"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Аласана Мане, Ерик Почански и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков и Дино Мартинович ("Локомотив"), Раул Лое, Николай Бодуров и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Анте Рения, Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Игор Пластун и Козмин Моци ("Лудогорец"), Холмар Ейолфсон и Антонио Вутов ("Левски"). 316