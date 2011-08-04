СТАТИСТИКА

ПЪРВА ШЕСТИЦА
|"Левски"
|2:3
|"ЦСКА-София"
|"Ботев"
|2:0
|"Верея"
|"Берое"
|1:1
|"Лудогорец"
КЛАСИРАНЕ
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Т
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|27
|6
|2
|89:20
|87
|2. "ЦСКА-СОФИЯ"
|23
|9
|3
|79:26
|78
|3. "ЛЕВСКИ"
|17
|10
|8
|53:27
|61
|4. "БЕРОЕ"
|16
|11
|8
|45:42
|59
|5. "БОТЕВ"
|15
|10
|10
|60:47
|55
|6. "ВЕРЕЯ"
|10
|6
|19
|27:59
|36
В последния кръг - 20 май (неделя), 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Ботев" (Пд) (по "Нова спорт"); от 20 ч.: "Верея" - "Левски" (по "Диема спорт 2"), "ЦСКА-София" - "Берое" (по "Диема спорт").
Плейоф за 13-о място, първи мач - днес, 17.30 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "Пирин" (съдия Анг. Баялцалиев) (по "Диема спорт").
Плейоф за 11-о място, първи мач - днес, 20 ч.: "Етър" - "Дунав" (Вл. Вълков) (по "Диема спорт").
ГОЛМАЙСТОРИ
26 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
23 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
15 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Педро Еуженио ("Берое");
14 гола - Мартин Камбуров ("Берое");
12 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец");
11 гола - Мартин Тошев ("Септември"), Ивайло Димитров ("Славия");
10 гола - Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 9 за "Ботев");
9 гола - Станислав Костов (6 за "Пирин"; 3 за "Левски"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Давид Яблонски ("Левски"), Алиун Бадара ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев");
8 гола - Васил Шопов ("Дунав");
7 гола - Вандерсон, Якуб Швиерчок и Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади и Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София");
6 гола - Иван Минчев ("Славия"), Георги Илиев, Радослав Василев и Мариян Огнянов ("Черно море"), Паулиньо и Жуниор Мапуку ("Левски"), Исмаил Иса (2 за "Верея", 4 за "Дунав"),
5 гола - Бирсен Карагарен ("Дунав"), Веселин Марчев ("Локомотив"), Роман Прохазка ("Левски"), Абел Анисе ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Мехди Фенуш (3 за "Верея", 2 за "Черно море"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Флорент Боджадж ("Пирин");
4 гола - Борислав Цонев ("Берое"), Стефан Христов ("Витоша"), Жорди Гомес ("Левски"), Флорент Бояй ("Пирин"), Густаво Кампаняро ("Лудогорец"), Енрике Рафаел, Рубен Пинто, Станислав Манолев и Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев и Даниел Пеев ("Витоша");
3 гола - Велко Батрович ("Етър"), Андреа Христов ("Славия"), Конър Хендерсън и Димитър Благов ("Пирин"), Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов ("Верея"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Парвизджон Умарбаев и Анте Аралица ("Локомотив"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Орлин Старокин (2 за "Черно море", 1 за "Витоша"), Кристиян Малинов, Роланд Алберг и Хеан Карлос Бланко ("ЦСКА-София");
2 гола - Диого Кампос ("Ботев"), Антони Иванов ("Септември"), Георги Йомов, Милчо Ангелов, Наско Милев, Стефан Велев и Калоян Кръстев ("Славия"), Мартин Минчев ("Черно море"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Аласана Мане, Ерик Почански и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков и Дино Мартинович ("Локомотив"), Раул Лое, Николай Бодуров и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Анте Рения, Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Игор Пластун и Козмин Моци ("Лудогорец"), Холмар Ейолфсон и Антонио Вутов ("Левски").