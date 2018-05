Северна Корея заплаши, че ще отмени срещата с Тръмп

16 Май 2018 09:20

Северна Корея може да отмени планираната среща на лидера си Ким Чен Ун с американския президент Доналд Тръмп, съобщи „Фокус”, цитирайки световни агенции. Срещата може да бъде отменена, ако САЩ продължат с натиска в искането си Северна Корея да се откаже от ядрения си арсенал.



„Ако администрацията на Тръмп ни притиска и изисква едностранно да да се откажем от ядрените си оръжия, ние няма да имаме повече интерес да водим разговори и ще трябва да преосмислим дали ще участваме в предстоящата среща между Северна Корея и САЩ”, заяви първият зам.-външен министър на Северна Корея Ким Кие-Гуан



North Korea has canceled a summit with South Korea and has threatened to call off a summit between US President Donald Trump and Kim Jong un over American military drills with South Korea, according to South Korean media reports.

Pyongyang has canceled talks with Seoul due to ongoing Max Thunder military exercises between the South and the US, Yonhap news agency cited North Korean media. The drills have been described by the North as a rehearsal for invasion of the DPKR and a provocation amid warming inter-Korean ties.



AFP reported that North Korea has also threatened to scrap the highly-anticipated summit between US President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un.





The two-week Max Thunder 18 air drills kicked off on Friday, with over 100 planes taking part, including F-22 fighters and B-52 bombers, Yonhap reported last week.

Баси лъжата!https://www.rt.com/news/426827-north-korea-threaten-talks-trump/Май други били причините. Ким може да прилича на идиот, но предложи мир, а тия тренират зачистване на КНДР. Всичко си има граници.