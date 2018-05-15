:: Добре дошъл CommonCrawl [Bot] (Бот)
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Украйна обвини руски журналист в "държавна измяна"
Москва не се стремяла към въоръжен конфликт с НАТО, тъй като руската армия реално не била готова за това
Льов: Йозил и Гюндоган съжаляват за снимката с Ердоган
Тя не само гарантирала оцеляването му, но и променила войната
Преводач
iTranslate4.eu
СТАТИСТИКИ
Общо 380,498,305
Активни 1,480
Страници 101,143
За един ден 1,302,066
Горещи Новини

Навални е осъден на 30 дни затвор за "неразрешени протести"

 
Алексей Навални Снимка: Уикипедиа

Руският опозиционер Алексей Навални е осъден на 30 дни затвор ареста заради организиране на протести срещу четвъртото встъпване в длъжност на президента Владимир Путин, предадоха информационните агенции. Съдия Дмитрий Гордеев от Тверская окръжен съд в Москва призна Навални за виновен в организирането на „неразрешени протести".
11
422
Дай мнение по статията
СЕГА Форум - Мнения: 
11
 Видими 
15 Май 2018 18:16
Много жестоко бе, трябваше като Нетаняху палестинците да го погали по главичката, тогава всичкото либесраст щеше да е доволен.
15 Май 2018 18:17
Нахални в затвора...просто още един повод да се пише за него...
иначе, току виж съвсем са го затлачили...
Няма лоша реклама
15 Май 2018 18:21
Руският опозиционер Алексей Навален е осъден на 30 дни затвор ареста заради организиране на протести срещу четвъртото встъпване в длъжност на президента Владимир Путин, предадоха информационните агенции.


Фалшива новина! Манипулираща и заблуждаваща! Той не е осъден за органииране на протести срещу Путин, а за провеждане на нерегламентирано събиране. Има огромна рзлика. Между другото, това не му е за пръв път. Би трябвало да е рецидивист и да получи по-голяма присъда.
15 Май 2018 18:36
Знае ли някой какъв е режима за протести в Русия? Разрешителен или само уведомителен?
Благодаря предварително.
15 Май 2018 18:39
Разрешителен.
15 Май 2018 18:43
Благодаря
В такъв случай Навални е виновен.
15 Май 2018 18:50
greenville 15 Май 2018 18:36
Знае ли някой какъв е режима за протести в Русия? Разрешителен или само уведомителен?Благодаря предварително.

Конституция РФ
ст. 31 - Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.

-----

Федеральный закон от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях
...
Статья 5. Организатор публичного мероприятия
....
3. Организатор публичного мероприятия имеет право:
1) проводить митинги, демонстрации, шествия и пикетирования в местах и во время, которые указаны в уведомлении о проведении публичного мероприятия либо изменены в результате согласования с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления, собрания - в специально отведенном или приспособленном для этого месте, позволяющем обеспечить безопасность граждан при проведении собрания;
4. Организатор публичного мероприятия обязан:
1) подать в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления уведомление о проведении публичного мероприятия в порядке, установленном статьей 7 настоящего Федерального закона;
2) не позднее чем за три дня до дня проведения публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником) информировать орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в письменной форме о принятии (непринятии) его предложения об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия, указанных в уведомлении о проведении публичного мероприятия;
...
5. Организатор публичного мероприятия не вправе проводить его, если уведомление о проведении публичного мероприятия не было подано в срок либо если с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления не было согласовано изменение по их мотивированному предложению места и (или) времени проведения публичного мероприятия.


https://rg.ru/2004/06/23/miting-dok.html
15 Май 2018 18:51
В такъв случай Навални е виновен.


Виновен е, естествено. Всеки път му се разрешава митинг и му се определя място. Но той нарочно провокира закона като го превежда на забранено такова. "Демократите" би трябвало да знаят как се процедира навсякъде по света с тези, които нарушават правилата.
15 Май 2018 19:15
А кавичките около неразрешени протести за красота ли са?!
15 Май 2018 19:19
Тверской суд Москвы назначил 30 суток административного ареста блогеру Алексею Навальному за повторную организацию несанкционированного митинга в центре столицы.

Он признан виновным в совершении правонарушения по ч. 8 ст. 20.2 КоАП («Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга», передает ТАСС.

Во вторник также должно быть рассмотрено второе административное дело Навального по ч. 1 ст. 19.3 КоАП – «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». По этой статье ему грозит наказание до 15 суток ареста.

---
https://vz.ru/news/2018/5/15/922839.html
15 Май 2018 19:35
Навальный да бъде даден на линч и растерзание в ръцете на форумните запутинци. Така те ще докажат личната си преданост към Лидера.
Дай мнение по статията
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД