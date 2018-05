Водата вече не е заплаха за смартфоните Някои телефони не се нуждаят от водонепроницаемо калъфче.



Говорейки за телефони, защитени от влага, първо трябва да споменем Sony. Това е компанията, която беше един от пионерите в тази област. Към днешна дата всички японски смартфони са оборудвани с водоустойчиви корпуси.



Не изостават от тази тенденция лидерите на пазара - Apple и Samsung.



В семейството на южнокорейската марка водоустойчиви са Galaxy S7, S8, S9, Note 7 и Note 8, както и серия A от 2017 Samsung A5, A3. A7. Тук става въпрос за защита по максималния стандарт IP68, който позволява да се гмурнете с устройство на половин метър дълбочина или то да престои там до 30 минути.



При моделите на Apple става дума за спазване на стандарта IP67. Това означава, че апаратът е предпазен само от водни пръски или малко потапяне във вода.



Единични модели с водоустойчив корпус има в семейството на LG (моделите X Venture, V30, V30 Plus, G6, G6 Plus), Xiaomi (Mi 6), Huawei (Mate 10 Pro), HTC (U11, U11 Plus, U11 Eyes 10 evo), Google (Pixel 2, Pixel 2 XL)



Накрая - лидерите в сегмента на защитените телефони са съвсем други - това са Sigma и CATerpillar.



