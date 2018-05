"Джетро Тъл" честват половин век в София Иън Андерсън ще надуе флейтата си за прощално турне снимка: СМЕ "Джетро Тъл"



Зала 1 на НДК







Незабравимата флейта на Иън Андерсън ще прозвучи в зала 1 на НДК тази есен. Турнето на "Джетро Тъл" по повод 50-годишнината от създаването на групата ще премине и през София. "Джетро Тъл" са пели вече в същата зала през 2004 г., а три години по-късно и в Пловдив.



Музиката им е характерна с причудливия вокален стил, уникалната водеща флейта на фронтмена Иън Андерсън (Ian Anderson) и необичайната и често усложнена структура на песните. Тя включва елементи на класическа и келтска фолк музика. Трудно е да се посочи определен изпълнител, пряко повлиян от "Джетро Тъл". Както и при други прогресив рок групи, музиката им е до голяма степен обособена.



С повече от 60 милиона продадени албуми в цял свят, формацията е легенда в прогресив рока. Музиката им е изключително характерна и включва в себе си уникалната водеща флейта на фронтмена Иън Андерсън, както и фолк, блус, класически и хард рок мотиви. Юбилейните концерти, които бандата е обявила като прощални, ще съберат най-доброто от дългогодишното им творчество.



Освен световното турне, през 2018-а "Джетро Тъл" ще издадат и специална компилация от три диска, наречена 50 of 50. В юбилейните дискове, които ще бъдат на пазара в края на май, ще бъдат включени 50 от най-великите парчета на групата, които Андерсън избира от всичките й 21 студийни албума. Заедно с компилацията 50 of 50, на CD и винилова плоча ще излезе и съкратена колекция от 15 песни, с името 50th Anniversary Hits.



Билетите за концерта на 17 октомври са на цени от 70 до 130 лв. и могат да се купят в мрежата на "Тикетпро" и "Ивентим".







