СТАТИСТИКА

Първа шестица - XXXV кръг - днес, 18.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Верея" (съдия Др. Драганов) (по "Нова спорт"), "Берое" - "Лудогорец" (Вал. Железов) (по "Диема спорт 2"), "Левски" - "ЦСКА-София" (Вол. Чинков, на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт").
Втора осмица
Полуфинал за 7-10-о място, реванши: "Славия" - "Локомотив" (Пд) 0:3 (Умарбаев 26, Ян. Ангелов 82, Аралица 90) (в първия мач 1:3).
Плейоф за 7-о място: "Черно море" - "Локомотив" (Пд). Първият мач е на 16 май, а реваншът е на 19 май.
Полуфинали за 11-14-о място, снощи: "Дунав" - "Витоша", "Пирин" (Бл) - "Етър".
ГОЛМАЙСТОРИ
26 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
23 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
15 гола - Педро Еуженио ("Берое");
13 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Мартин Камбуров ("Берое");
12 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец");
11 гола - Мартин Тошев ("Септември"), Ивайло Димитров ("Славия");
10 гола - Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 9 за "Ботев");
9 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Давид Яблонски ("Левски"), Алиун Бадара ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев");
8 гола - Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");
7 гола - Вандерсон, Якуб Швиерчок и Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади и Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Васил Шопов ("Дунав");
6 гола - Иван Минчев ("Славия"), Георги Илиев, Радослав Василев и Мариян Огнянов ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Исмаил Иса (2 за "Верея", 4 за "Дунав"),
5 гола - Веселин Марчев ("Локомотив"), Паулиньо и Роман Прохазка ("Левски"), Абел Анисе ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Мехди Фенуш (3 за "Верея", 2 за "Черно море"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Флорент Боджадж ("Пирин");
4 гола - Борислав Цонев ("Берое"), Жорди Гомес ("Левски"), Флорент Бояй ("Пирин"), Густаво Кампаняро ("Лудогорец"), Станислав Манолев и Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев и Даниел Пеев ("Витоша");
3 гола - Велко Батрович ("Етър"), Андреа Христов ("Славия"), Конър Хендерсън и Димитър Благов ("Пирин"), Ивайло Лазаров ("Витоша"), Бирсен Карагарен и Юлиан Ненов ("Дунав"), Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов ("Верея"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Парвизджон Умарбаев и Анте Аралица ("Локомотив"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Орлин Старокин (2 за "Черно море", 1 за "Витоша"), Роланд Алберг, Хеан Карлос Бланко, Енрике Рафаел и Рубен Пинто ("ЦСКА-София");
2 гола - Диого Кампос ("Ботев"), Антони Иванов ("Септември"), Георги Йомов, Милчо Ангелов, Наско Милев, Стефан Велев и Калоян Кръстев ("Славия"), Мартин Минчев ("Черно море"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Ерик Почански и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков и Дино Мартинович ("Локомотив"), Раул Лое, Николай Бодуров и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Анте Рения, Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Игор Пластун и Козмин Моци ("Лудогорец"), Холмар Ейолфсон и Антонио Вутов ("Левски"), Стефан Христов ("Витоша").
ВТОРА ЛИГА, ХХIХ КРЪГ
|"Поморие"
|1:1
|"Струмска слава"
|"Несебър"
|0:1
|"Литекс"
|"Черноморец" (Блч)
|1:1
|"Локо" (ГО)
|"Нефтохимик"
|0:2
|"Царско село"
|"Локо" (Сф)
|3:0
|"Созопол"
|"Марица"
|1:2
|"Ботев" (Глб)
|"Монтана"
|4:0
|"Лудогорец II"
|"Оборище"
|0:2
|"Ботев" (Вр)
КЛАСИРАНЕ
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Т
|1. "БОТЕВ" (ВР)
|18
|7
|4
|44:19
|61
|2. "ЛОКО" (СФ)
|18
|6
|5
|48:25
|60
|3. "ЦАРСКО СЕЛО"
|18
|6
|5
|54:27
|60
|4. "МОНТАНА"
|17
|5
|7
|49:18
|56
|5. "НЕСЕБЪР"
|13
|5
|11
|42:40
|44
|6. "БОТЕВ" (ГЛБ)
|11
|8
|10
|35:37
|41
|7. "ЛУДОГОРЕЦ II"
|11
|7
|11
|40:48
|40
|8. "ЛИТЕКС"
|10
|9
|10
|26:24
|39
|9. "ЧЕРНОМОРЕЦ"
|10
|9
|10
|36:38
|39
|10. "ПОМОРИЕ"
|9
|11
|9
|34:32
|38
|11. "ЛОКО" (ГО)
|9
|10
|10
|39:39
|37
|12. "СТРУМСКА СЛАВА"
|9
|6
|14
|28:42
|33
|13. "ОБОРИЩЕ"
|9
|6
|14
|25:29
|33
|14. "МАРИЦА"
|8
|6
|15
|32:45
|30
|15. "СОЗОПОЛ"
|5
|6
|18
|22:46
|21
|16. "НЕФТОХИМИК"
|2
|3
|24
|14:59
|9
В последния кръг - 19 май (събота), 17.15 ч.: "Струмска слава" - "Оборище", "Ботев" (Вр) - "Монтана" (по "Диема спорт"), "Лудогорец II" - "Марица", "Ботев" (Глб) - "Локомотив" (Сф), "Созопол" - "Нефтохимик", "Царско село" - "Черноморец" (Блч), "Локомотив" (ГО) - "Несебър", "Литекс" - "Поморие".