СТАТИСТИКА

Първа шестица - XXXV кръг - днес, 18.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Верея" (съдия Др. Драганов) (по "Нова спорт"), "Берое" - "Лудогорец" (Вал. Железов) (по "Диема спорт 2"), "Левски" - "ЦСКА-София" (Вол. Чинков, на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт").



Втора осмица

Полуфинал за 7-10-о място, реванши: "Славия" - "Локомотив" (Пд) 0:3 (Умарбаев 26, Ян. Ангелов 82, Аралица 90) (в първия мач 1:3).

Плейоф за 7-о място: "Черно море" - "Локомотив" (Пд). Първият мач е на 16 май, а реваншът е на 19 май.



Полуфинали за 11-14-о място, снощи: "Дунав" - "Витоша", "Пирин" (Бл) - "Етър".



ГОЛМАЙСТОРИ

26 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

23 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");

15 гола - Педро Еуженио ("Берое");

13 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Мартин Камбуров ("Берое");

12 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец");

11 гола - Мартин Тошев ("Септември"), Ивайло Димитров ("Славия");

10 гола - Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 9 за "Ботев");

9 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Давид Яблонски ("Левски"), Алиун Бадара ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев");

8 гола - Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");

7 гола - Вандерсон, Якуб Швиерчок и Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади и Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Васил Шопов ("Дунав");

6 гола - Иван Минчев ("Славия"), Георги Илиев, Радослав Василев и Мариян Огнянов ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Исмаил Иса (2 за "Верея", 4 за "Дунав"),

5 гола - Веселин Марчев ("Локомотив"), Паулиньо и Роман Прохазка ("Левски"), Абел Анисе ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Мехди Фенуш (3 за "Верея", 2 за "Черно море"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Флорент Боджадж ("Пирин");

4 гола - Борислав Цонев ("Берое"), Жорди Гомес ("Левски"), Флорент Бояй ("Пирин"), Густаво Кампаняро ("Лудогорец"), Станислав Манолев и Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев и Даниел Пеев ("Витоша");

3 гола - Велко Батрович ("Етър"), Андреа Христов ("Славия"), Конър Хендерсън и Димитър Благов ("Пирин"), Ивайло Лазаров ("Витоша"), Бирсен Карагарен и Юлиан Ненов ("Дунав"), Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов ("Верея"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Парвизджон Умарбаев и Анте Аралица ("Локомотив"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Орлин Старокин (2 за "Черно море", 1 за "Витоша"), Роланд Алберг, Хеан Карлос Бланко, Енрике Рафаел и Рубен Пинто ("ЦСКА-София");

2 гола - Диого Кампос ("Ботев"), Антони Иванов ("Септември"), Георги Йомов, Милчо Ангелов, Наско Милев, Стефан Велев и Калоян Кръстев ("Славия"), Мартин Минчев ("Черно море"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Ерик Почански и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков и Дино Мартинович ("Локомотив"), Раул Лое, Николай Бодуров и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Анте Рения, Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Игор Пластун и Козмин Моци ("Лудогорец"), Холмар Ейолфсон и Антонио Вутов ("Левски"), Стефан Христов ("Витоша").







ВТОРА ЛИГА, ХХIХ КРЪГ



"Поморие" 1:1 "Струмска слава"

"Несебър" 0:1 "Литекс"

"Черноморец" (Блч) 1:1 "Локо" (ГО)

"Нефтохимик" 0:2 "Царско село"

"Локо" (Сф) 3:0 "Созопол"

"Марица" 1:2 "Ботев" (Глб)

"Монтана" 4:0 "Лудогорец II"

"Оборище" 0:2 "Ботев" (Вр)



КЛАСИРАНЕ

Отбор П Р З ГР Т 1. "БОТЕВ" (ВР) 18 7 4 44:19 61 2. "ЛОКО" (СФ) 18 6 5 48:25 60 3. "ЦАРСКО СЕЛО" 18 6 5 54:27 60 4. "МОНТАНА" 17 5 7 49:18 56 5. "НЕСЕБЪР" 13 5 11 42:40 44 6. "БОТЕВ" (ГЛБ) 11 8 10 35:37 41 7. "ЛУДОГОРЕЦ II" 11 7 11 40:48 40 8. "ЛИТЕКС" 10 9 10 26:24 39 9. "ЧЕРНОМОРЕЦ" 10 9 10 36:38 39 10. "ПОМОРИЕ" 9 11 9 34:32 38 11. "ЛОКО" (ГО) 9 10 10 39:39 37 12. "СТРУМСКА СЛАВА" 9 6 14 28:42 33 13. "ОБОРИЩЕ" 9 6 14 25:29 33 14. "МАРИЦА" 8 6 15 32:45 30 15. "СОЗОПОЛ" 5 6 18 22:46 21 16. "НЕФТОХИМИК" 2 3 24 14:59 9

В последния кръг - 19 май (събота), 17.15 ч.: "Струмска слава" - "Оборище", "Ботев" (Вр) - "Монтана" (по "Диема спорт"), "Лудогорец II" - "Марица", "Ботев" (Глб) - "Локомотив" (Сф), "Созопол" - "Нефтохимик", "Царско село" - "Черноморец" (Блч), "Локомотив" (ГО) - "Несебър", "Литекс" - "Поморие".



ПЪРВА ЛИГАПърва шестица - XXXV кръг - днес, 18.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Верея" (съдия Др. Драганов) (по "Нова спорт"), "Берое" - "Лудогорец" (Вал. Железов) (по "Диема спорт 2"), "Левски" - "ЦСКА-София" (Вол. Чинков, на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт").Втора осмицаПолуфинал за 7-10-о място, реванши: "Славия" - "Локомотив" (Пд) 0:3 (Умарбаев 26, Ян. Ангелов 82, Аралица 90) (в първия мач 1:3).Плейоф за 7-о място: "Черно море" - "Локомотив" (Пд). Първият мач е на 16 май, а реваншът е на 19 май.Полуфинали за 11-14-о място, снощи: "Дунав" - "Витоша", "Пирин" (Бл) - "Етър".ГОЛМАЙСТОРИ26 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");23 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");15 гола - Педро Еуженио ("Берое");13 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Мартин Камбуров ("Берое");12 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец");11 гола - Мартин Тошев ("Септември"), Ивайло Димитров ("Славия");10 гола - Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 9 за "Ботев");9 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Давид Яблонски ("Левски"), Алиун Бадара ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев");8 гола - Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");7 гола - Вандерсон, Якуб Швиерчок и Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади и Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Васил Шопов ("Дунав");6 гола - Иван Минчев ("Славия"), Георги Илиев, Радослав Василев и Мариян Огнянов ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Исмаил Иса (2 за "Верея", 4 за "Дунав"),5 гола - Веселин Марчев ("Локомотив"), Паулиньо и Роман Прохазка ("Левски"), Абел Анисе ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Мехди Фенуш (3 за "Верея", 2 за "Черно море"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Флорент Боджадж ("Пирин");4 гола - Борислав Цонев ("Берое"), Жорди Гомес ("Левски"), Флорент Бояй ("Пирин"), Густаво Кампаняро ("Лудогорец"), Станислав Манолев и Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев и Даниел Пеев ("Витоша");3 гола - Велко Батрович ("Етър"), Андреа Христов ("Славия"), Конър Хендерсън и Димитър Благов ("Пирин"), Ивайло Лазаров ("Витоша"), Бирсен Карагарен и Юлиан Ненов ("Дунав"), Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов ("Верея"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Парвизджон Умарбаев и Анте Аралица ("Локомотив"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Орлин Старокин (2 за "Черно море", 1 за "Витоша"), Роланд Алберг, Хеан Карлос Бланко, Енрике Рафаел и Рубен Пинто ("ЦСКА-София");2 гола - Диого Кампос ("Ботев"), Антони Иванов ("Септември"), Георги Йомов, Милчо Ангелов, Наско Милев, Стефан Велев и Калоян Кръстев ("Славия"), Мартин Минчев ("Черно море"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Ерик Почански и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков и Дино Мартинович ("Локомотив"), Раул Лое, Николай Бодуров и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Анте Рения, Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Игор Пластун и Козмин Моци ("Лудогорец"), Холмар Ейолфсон и Антонио Вутов ("Левски"), Стефан Христов ("Витоша").ВТОРА ЛИГА, ХХIХ КРЪГКЛАСИРАНЕВ последния кръг - 19 май (събота), 17.15 ч.: "Струмска слава" - "Оборище", "Ботев" (Вр) - "Монтана" (по "Диема спорт"), "Лудогорец II" - "Марица", "Ботев" (Глб) - "Локомотив" (Сф), "Созопол" - "Нефтохимик", "Царско село" - "Черноморец" (Блч), "Локомотив" (ГО) - "Несебър", "Литекс" - "Поморие". 165