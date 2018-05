САЩ дават гаранции на Ким Чен-ун, ако се откаже от ядрената си програма

13 Май 2018 22:32

По-кръвожадни от ония, които си самовзривиха двете кули на 9/11 с което убиха 2800 души /нито един евреин/ и които всеки ден ни предлагат усмихнати отровната ябълка, със свещ да ги търсим, няма да намерим



Contrary to some conspiracy theories about Jews being warned not to go to work that day, the number of Jews who died in the attacks is variously estimated at between 270 and 400, based on the last names of the dead.





Брате, не си прав!2996 загинали, включително терористите.https://en.wikipedia.org/wiki/Casualties_of_the_September_11_attackshttp://wjla.com/news/local/list-of-victims-of-the-sept-11-2001-attacks-93877Във Flight 11 e имало и един с израелско гражданство - основател на Acamai Technologies.https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_LewinИма конспирация, но не е там.