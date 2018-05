ООН критикува Швеция заради зачестили расистки инциденти

Butch 13 Май 2018 17:12 унуки на дедовците си.

Ти на кого си унука? Нали на дедо си? Не на някой джедай? Не че съм гледал Star wars. За Star wars чух от др. Рейгън, който се лензеше в Берлин: "Gorbachev, tear down this wall!" И глупендера го послуша.

Пък после се оказа, че го е блъскал алцхаймера, та не е трябвало да се слуша какво говори. Ти на кого си унука? Нали на дедо си? Не на някой джедай?Не че съм гледал Star wars. За Star wars чух от др. Рейгън, който се лензеше в Берлин: "Gorbachev, tear down this wall!" И глупендера го послуша.Пък после се оказа, че го е блъскал алцхаймера, та не е трябвало да се слуша какво говори.