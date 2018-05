Цигарите и алкохолът са по-опасни от наркотиците, твърдят учени

13 Май 2018 10:19

Това се казва в научна статия, публикувана в списание Addiction, предава РИА Новости, цитирана от Фокус.

Global statistics on alcohol, tobacco and illicit drug use: 2017 status report

In 2015, the estimated prevalence among the adult population was 18.3% for heavy episodic alcohol use (in the past 30 days); 15.2% for daily tobacco smoking; and 3.8%, 0.77%, 0.37%, and 0.35% for past‐year cannabis, amphetamine, opioid, and cocaine use, respectively.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/add.14234

11.05.2017 Ученые признали алкоголь и табак самыми опасными наркотиками

https://ria.ru/science/20180511/1520388199.html