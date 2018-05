Прогноза: Петролът може да стигне 100 долара за барел догодина

spslavov 11 Май 2018 14:30 Средняя цена нефти Brent в 2018 году составит $ 70 за баррель, а в 2019 году — около $ 75 долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отчета Bank of America.



While other Wall Street banks have bullish outlooks on crude, theirs aren’t quite as strong as that of Bank of America.Goldman Sachs Group Inc. predicts that Brent will rise to $82.50 a barrel in the coming months, and says there’s a chance prices could surpass that level, but sees oil subsiding again in 2019.

