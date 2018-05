Полицията издирва родителите на двете деца със свастиките от мача Левски-Славия

D4D5 11 Май 2018 13:41 Комунягите пасти да ядат. Полицейщината е достигнала невиждани висоти. Издирват родители заради рисунки по телата на децата им. Ма тва престъпление ли е? И ако родителите наистина са нацисти, ще ги разстреляте ли? Ей тъй ли:



A firing squad of the US. Ninth Army executes 16 year old Heinz Petry of Hitler Jugend for espionage, Germany,1945



(снимка: натиснете тук)



А га ядохте кифтетата...



(снимка: натиснете тук)





"Демократите" забраняват всичко, което не е "демократично". СПОРЕД ТЯХ.



Чл. 108. (Изм. - ДВ, бр. 99/89 г.)

(1) Който проповядва фашистка или друга антидемократична идеология или насилствено изменяне на установения от конституцията на Република България обществен и държавен строй, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба до три хиляди лева.