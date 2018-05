САЩ, Великобритания и Турция „показват мускули“ по време на голямо учение в Турция

ЗИП 11 Май 2018 09:28



Bank of America :



Петрола става 100$ за барел през 2019г !









Нефть подорожает до ста долларов за баррель, считают в Bank of America







https://ria.ru/economy/20180511/1520340292.html



https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-10/oil-at-100-is-a-possibility-next-year-bank-of-america-says













p.s: Значи "голяма война" по-скоро другата година.... Мълния !Bank of America :p.s: Значи "голяма война" по-скоро другата година....