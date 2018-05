Рошийн Мърфи и Айо пристигат за "Франкофоли" Фестивалните концерти отново ще са безплатни Анита Димитрова Рошийн Мърфи



Благоевград







Въпреки че името и концепцията на фестивала "Франкофоли" предполагат франкофонски изпълнители (и действително такива гостуваха в предишните му издания - например ZAZ, Патрисия Каас, "Нувел ваг"), тази година големите имена са с най-разнообразни националности и произход.



Първа сред тях е ексцентричната Рошийн Мърфи, добила популярност като част от дуета "Молоко". Британката оставя отпечатъка си върху музикалния пейзаж на 90-те и началото на новия век с хитовете на групата The Time is Now, Sing it Back и Forever More. Първите й два самостоятелни албума Ruby Blue и Overpowered също жънат успех. Заради артистичния си стил на обличане, сценичното поведение и елегантното смесване на жанрове Рошийн е определяна като "арт-поп кралица" и "модна икона". Мърфи гостува за пръв път у нас като част от "Молоко" през 2003-та, после е идвала и соло.



У очарователната Айо също няма нищо френско: тя е от нигерийски произход, но с германски паспорт. Певицата придоби световна популярност още през 2006 г. с песента Down on My Knees, а емоционалният й стил, смесица от блус, рок, соул и реге, е добре познат на българската публика. Следвайки кариерата си, тя напуска Германия и живее и работи Лондон, Париж, а сега и в Ню Йорк. Именно в Париж през 2002-ра Айо изнася първия си солов концерт, а през 2006 г. издава първия си албум JoyFull, който става двойно платинен във Франция, платинен в Германия и Полша.



Тя ще пее в петък, първия ден на фестивала, преди хейдлайнерката Рошийн.



За съботния концерт от Франция пристига рапърът Метр Гимс, чиято изява в България предшества планираното му мащабно европейско турне Fuego, което ще завърши през лятото на 2019 г. с грандиозен концерт на "Стад дьо Франс". Винаги скрит зад тъмни очила, носител на редица награди и с над 4 милиона продадени копия, Метр Гимс ще представи най-новия си албум Ceinture noire (Черен колан). На "Франкофоли" ще участва и младият музикант с български произход Венсан Винел. 21-годишният Венсан разчувства сърцата във Франция с талант и с личната си история - надарен с изключителен слух, но с нарушено зрение, през 2017-а той се яви на кастинг, сам акомпанирайки си на пиано, и веднага спечели журито в "Гласът на Франция", класирайки се трети на финала.



И тази година концертите в двата фестивални дни ще са с вход свободен на терена на парк "Македония" в Благоевград, където миналата година се събраха над 30 000 фенове от цялата страна.



"Франкофоли" е най-големият международен фестивал за съвременна франкофонска музика. Той се провежда ежегодно от 1985 г. насам в Ла Рошел, Франция. Има издания и в Монреал, Канада, и в Спа, Белгия. Няколко прояви се провеждат и в Ню Йорк, Буенос Айрес и Берлин.







22-23 юни,БлагоевградВъпреки че името и концепцията на фестивала "Франкофоли" предполагат франкофонски изпълнители (и действително такива гостуваха в предишните му издания - например ZAZ, Патрисия Каас, "Нувел ваг"), тази година големите имена са с най-разнообразни националности и произход.Първа сред тях е ексцентричната Рошийн Мърфи, добила популярност като част от дуета "Молоко". Британката оставя отпечатъка си върху музикалния пейзаж на 90-те и началото на новия век с хитовете на групата The Time is Now, Sing it Back и Forever More. Първите й два самостоятелни албума Ruby Blue и Overpowered също жънат успех. Заради артистичния си стил на обличане, сценичното поведение и елегантното смесване на жанрове Рошийн е определяна като "арт-поп кралица" и "модна икона". Мърфи гостува за пръв път у нас като част от "Молоко" през 2003-та, после е идвала и соло.У очарователната Айо също няма нищо френско: тя е от нигерийски произход, но с германски паспорт. Певицата придоби световна популярност още през 2006 г. с песента Down on My Knees, а емоционалният й стил, смесица от блус, рок, соул и реге, е добре познат на българската публика. Следвайки кариерата си, тя напуска Германия и живее и работи Лондон, Париж, а сега и в Ню Йорк. Именно в Париж през 2002-ра Айо изнася първия си солов концерт, а през 2006 г. издава първия си албум JoyFull, който става двойно платинен във Франция, платинен в Германия и Полша.Тя ще пее в петък, първия ден на фестивала, преди хейдлайнерката Рошийн.За съботния концерт от Франция пристига рапърът Метр Гимс, чиято изява в България предшества планираното му мащабно европейско турне Fuego, което ще завърши през лятото на 2019 г. с грандиозен концерт на "Стад дьо Франс". Винаги скрит зад тъмни очила, носител на редица награди и с над 4 милиона продадени копия, Метр Гимс ще представи най-новия си албум Ceinture noire (Черен колан). На "Франкофоли" ще участва и младият музикант с български произход Венсан Винел. 21-годишният Венсан разчувства сърцата във Франция с талант и с личната си история - надарен с изключителен слух, но с нарушено зрение, през 2017-а той се яви на кастинг, сам акомпанирайки си на пиано, и веднага спечели журито в "Гласът на Франция", класирайки се трети на финала.И тази година концертите в двата фестивални дни ще са с вход свободен на терена на парк "Македония" в Благоевград, където миналата година се събраха над 30 000 фенове от цялата страна."Франкофоли" е най-големият международен фестивал за съвременна франкофонска музика. Той се провежда ежегодно от 1985 г. насам в Ла Рошел, Франция. Има издания и в Монреал, Канада, и в Спа, Белгия. Няколко прояви се провеждат и в Ню Йорк, Буенос Айрес и Берлин. 381