Полицията арестува 23-ма фенове преди мача СНИМКА: СПОРТАЛ Пожарникар гаси огън, подпален от една от бомбичките, които бяха метнати на пистата на Националния стадион. Заради това "Левски" бе глобен вчера от БФС с 1000 лв. и бе задължен да покрие щетите.



Полицията също така е сезирана от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) за двете деца, които бяха снимани на пистата на стадиона голи до кръста, като едното има на себе си изписана абревиатурата ACAB (All cops are bastards - всички ченгета са помияри), а другото отправя нацистки поздрав. Агенцията също проверява случая. Полицията нямаше особени проблеми по време на финала за купата и след неговия край. Преди мача обаче бяха задържани 23-ма фенове, а други 21 не са допуснати да влязат на стадиона.От МВР съобщиха, че на пропускателните пунктове у 11 от арестуваните са открити забранени предмети - един е носил наркотици, а останалите са имали забранени предмети (боксове, палки и бомбички). Другите 12 провинили се пък са задържани из София също преди мача.Полицията също така е сезирана от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) за двете деца, които бяха снимани на пистата на стадиона голи до кръста, като едното има на себе си изписана абревиатурата ACAB (All cops are bastards - всички ченгета са помияри), а другото отправя нацистки поздрав. Агенцията също проверява случая.