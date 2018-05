Асад пред „Катимерини“: Ердоган подкрепя терористите от самото начало

Dax 10 Май 2018 14:53 Все пак, да живееш под крилото на един "умен мъж" трябва да е по-добре



Беше много добре, преди да се опитат да го "демократизират". Сирия беше мирна, просперираща и светска държава. С история и традиции които малко страни в света притежават. Но една друга страна, с история по-кратка от тази на дядовата ми къща реши, че "we know better what is good for you".