България е шеста в ЕС по застаряване

D4D5 10 Май 2018 11:58 Застаряването на населението в Европа достига рекордни нива, като в последните 20 години съотношението между възрастните и хората в активна възраст се влошава във всички страни с изключение на Люксембург.



Съотношението се влошавало.



Почти всеки пети (19.4%) в ЕС е на възраст над 65 г. Това представлява пенсионерска армия от близо 100 млн. души.



Пенсионерите са опасни за вашето здраве.



Да си внесем левенти отвън!



Тва явно е предназначено за



А има какво да се направи:



Budapest, December 17 (MTI) – With the birth of a third child, parents will receive a one-off payment of 10 million forints (EUR 32,000) and can apply for a 10 million forint loan as part of new family policies unveiled by the government.



Read more at: https://dailynewshungary.com/government-offers-eur-32000-for-third-child/





Hungarian action plan seeks to dramatically increase birth rate by 2030





Any female who owes a student debt will have her outstanding balance cut by 50% if she gives birth to 2 children. With 3 children or more, her entire student debt will be forgiven.

Parents who give birth to 3 children will see the outstanding mortgage on their home decline by 1 million forints. Each additional child will result in a subsidy of 1 million forints per newborn, to be applied to the outstanding mortgage balance.

The government will build and develop new nurseries and day care programs.

Parents with at least two children can expect new tax benefits, although the prime minister did not reveal further details on this aspect of the action plan.

The government will also establish a research institute to study demographics and ways to increase the country’s population.

http://hungarianfreepress.com/2017/05/25/hungarian-action-plan-seeks-to-dramatically-increase-birth-rate-by-2030/

