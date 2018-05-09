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ГОРЕЩИ НОВИНИ
Човекът-паяк Иван Кристоф преведе 50 000 долара по сметката на алпиниста
Премиерът е изтъкнал, че България ще губи по 16 млрд. лв. годишно заради пакета "Мобилност"
Италиански алпинист от експедицията пък твърди, че заради лошото време никой не е издирвал българина в последните дни
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БЪЛГАРИЯ

Деца със знамена и пластмасови оръжия взеха участие в шествието на "Безсмъртния полк", почитащо жертвите във Втората световна война, пред паметника на съветската армия.

 


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09 Май 2018 21:00
България не ще забрави: “Безсмъртният полк” премина по софийските улици (ГАЛЕРИЯ)
https://bultimes.com/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D1%89%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF/
09 Май 2018 21:00
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