Тръмп създаде криза без причина

D4D5 10 Май 2018 12:47



https://www.youtube.com/watch?v=T2XV3Edd2dc



Между другото, ако не сте гледали "The Men Who Stare at Goats", гледайте го!



Стъбълбайн е първообраз на генерал Хопгууд.



https://www.youtube.com/watch?v=GC2TzspJn5A Сетих се за още едно интересно интервю с американски генерал.https://www.youtube.com/watch?v=T2XV3Edd2dcМежду другото, ако не сте гледали "The Men Who Stare at Goats", гледайте го!Стъбълбайн е първообраз на генерал Хопгууд.https://www.youtube.com/watch?v=GC2TzspJn5A