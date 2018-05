България отново е на финал на "Евровизия" Снимка: епа/бгнес "Екуинокс" на сцената в Лисабон.



Група Equinox (равноденствие), сформирана специално за конкурса от трима българи и двама чужденци, се представи с песента Bones на композитора Борислав Миланов. На сцената излязоха Жана Бергендорф, Владо Михайлов ("Сленг"), Георги Симеонов-JJ, Джони Манюел и Трей Кембъл. Българската песен влезе в конкуренция с представители на още 18 страни, а към финала продължават десет: освен нас това са Израел, Чехия, Австрия, Естония, Кипър, Литва, Албания, Финландия и Ирландия. Музикален продуцент на Equinox и тяхната песен са Symphonix International - същите, които изведоха напред Beautiful Mess на Кристиян Костов и If Love Was a Crime на Поли Генова.



Според букмейкърите Израел е тазгодишният фаворит. Пищната Нета Барзилай и песента й Toy ("Играчка") са гледани в социалните мрежи над 20 милиона пъти. Високи са шансовете и на кипърската представителка Елени Фурира, Миколас Йозеф от Чехия и естонката Ирина Нехаева с нейното оперно изпълнение и впечатляващо визуално представяне с 3D мапинг. Към момента залозите отреждат на българския състав седмо място във финалното класиране.



63-тата "Евровизия" в Португалия се провежда под мотото "Всички на борда!". Главна тема е океанът, на брега на който се намира Лисабон. В унисон с темата бе сменен дори и традиционният червен килим със син. Португалия получи правото на домакинство, след като нейният представител Салвадор Собрал спечели миналогодишното издание с песента Amar pelos dois. Освен домакините по право във финала участват представителите на голямата петорка - страните основателки на конкурса Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция.



Вторият полуфинал бе снощи, а финалът е в събота, като БНТ ще го излъчи пряко.







