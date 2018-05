Дзукеро идва в Античния театър снимка: София мюзик ентърпрайсис Дзукеро







И световноизвестният италианец Дзукеро ще пее в Античния театър в едно много наситено за Пловдив концертно лято. Той ще излезе на древната сцена под тепетата на 23 юли от 20:00 часа. Пред пловдивската публика Дзукеро, чието истинско име е Аделмо Форначари, ще изпее своите вечни хитове Senza una Donna (Without a Woman), Il Volo, Baila (Sexy Thing), Occhi. Италианецът е имал съвместни проекти с легенди от всички жанрове като Лучано Павароти, Ерик Клептън, Майлс Дейвис, Б.Б. Кинг, Брайън Адамс, Брайън Мей и много други. Той е и единственият европейски музикант, участвал във възкресяването на фестивала Уудсток през 1994 г.



Дзукеро е пял неколкократно в София, като първото му гостуване бе през 2002 г., а последното засега през 2016-а., когато зарадва и феновете си в Русе. Пак през 2016 г. Дзукеро издаде нов студиен албум, озаглавен Black Cat, а през 2017-а излезе колекцията му Wanted (The Best Collection), в която е събрано най-доброто от 30-годишната музикална кариера на артиста. Именно нея Дзукеро ще представи и в Пловдив. Билети за концерта вече се продават на цени от 60 до 120 лева.



Концертът на италианската звезда идва само ден след изявата на "Айрън Мейдън" на Гребната база в града, която ще сложи точката на фестивала Hills of Rock. В предишните две вечери - 20 и 21 юли, пък в Пловдив ще се изявят "Джудас прийст", "Сабатон", Фиш, "Култур шок" и още десетки банди.



