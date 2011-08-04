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СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА
Полуфинал за 11-14 място, първа среща: "Етър" - "Пирин" 2:1 (Почански 26, Бадара 32; Рад. Кирилов 72). Реваншът е на 14 май.

ГОЛМАЙСТОРИ
25 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
23 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
15 гола - Педро Еуженио ("Берое");
13 гола - Стивън Петков ("Ботев");
12 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое");
11 гола - Ивайло Димитров ("Славия");
10 гола - Алиун Бадара ("Етър"), Мартин Тошев ("Септември");
9 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Давид Яблонски ("Левски"), Галин Иванов ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев");
8 гола - Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 7 за "Ботев"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");
7 гола - Вандерсон, Якуб Швиерчок и Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади и Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Васил Шопов ("Дунав");
6 гола - Иван Минчев ("Славия"), Георги Илиев, Радослав Василев и Мариян Огнянов ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Исмаил Иса (2 за "Верея", 4 за "Дунав"),
5 гола - Веселин Марчев ("Локомотив"), Паулиньо ("Левски"), Абел Анисе ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Флорент Боджадж ("Пирин");
4 гола - Борислав Цонев ("Берое"), Роман Прохазка и Жорди Гомес ("Левски"), Флорент Бояй ("Пирин"), Густаво Кампаняро ("Лудогорец"), Станислав Манолев и Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев и Даниел Пеев ("Витоша");
3 гола - Ерик Почански и Велко Батрович ("Етър"), Андреа Христов ("Славия"), Радослав Кирилов, Конър Хендерсън и Димитър Благов ("Пирин"), Ивайло Лазаров ("Витоша"), Бирсен Карагарен и Юлиан Ненов ("Дунав"), Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Орлин Старокин (2 за "Черно море", 1 за "Витоша"), Хеан Карлос Бланко, Енрике Рафаел, Роланд Алберг и Рубен Пинто ("ЦСКА-София");
2 гола - Диого Кампос ("Ботев"), Антони Иванов ("Септември"), Георги Йомов, Милчо Ангелов, Наско Милев, Стефан Велев и Калоян Кръстев ("Славия"), Мартин Минчев ("Черно море"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Анте Аралица, Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Раул Лое, Николай Бодуров и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Анте Рения и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Игор Пластун и Козмин Моци ("Лудогорец"), Холмар Ейолфсон и Антонио Вутов ("Левски"), Стефан Христов ("Витоша").


ВТОРА ЛИГА, ХХVIII КРЪГ

"Царско село"1:2"Локо" (Сф)
(Св. Диков 83; Ил. Димитров 58, Романов 73)

"Лудогорец II"3:0"Оборище"
(Дом. Янков 70, Г. Терзиев 72, Ден. Александров 90)

КЛАСИРАНЕ
ОтборПРЗГРТ
1. "БОТЕВ" (ВР)177442:1958
2. "ЛОКО" (СФ)176545:2557
3. "ЦАРСКО СЕЛО"176552:2757
4. "МОНТАНА"165745:1853
5. "НЕСЕБЪР"1351042:3944
6. "ЛУДОГОРЕЦ II"1171040:4440
7. "ЧЕРНОМОРЕЦ"1081035:3738
8. "БОТЕВ" (ГЛБ)1081033:3638
9. "ПОМОРИЕ"910933:3137
10. "ЛОКО" (ГО)991038:3836
11. "ЛИТЕКС"991025:2436
12. "ОБОРИЩЕ"961325:2733
13. "СТРУМСКА СЛАВА"951427:4132
14. "МАРИЦА"861431:4330
15. "СОЗОПОЛ"561722:4321
16. "НЕФТОХИМИК"232314:579

В следващия кръг - 13 май (неделя), 18 ч.: "Поморие" - "Струмска слава", "Несебър" - "Литекс", "Черноморец" (Блч) - "Локомотив" (ГО), "Нефтохимик" - "Царско село" (в Българово), "Локомотив" (Сф) - "Созопол", "Марица" - "Ботев" (Глб), "Монтана" - "Лудогорец II", "Оборище" - "Ботев" (Вр).


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