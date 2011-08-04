СТАТИСТИКА

Полуфинал за 11-14 място, първа среща: "Етър" - "Пирин" 2:1 (Почански 26, Бадара 32; Рад. Кирилов 72). Реваншът е на 14 май.



ГОЛМАЙСТОРИ

25 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

23 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");

15 гола - Педро Еуженио ("Берое");

13 гола - Стивън Петков ("Ботев");

12 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое");

11 гола - Ивайло Димитров ("Славия");

10 гола - Алиун Бадара ("Етър"), Мартин Тошев ("Септември");

9 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Давид Яблонски ("Левски"), Галин Иванов ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев");

8 гола - Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 7 за "Ботев"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");

7 гола - Вандерсон, Якуб Швиерчок и Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади и Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Васил Шопов ("Дунав");

6 гола - Иван Минчев ("Славия"), Георги Илиев, Радослав Василев и Мариян Огнянов ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Исмаил Иса (2 за "Верея", 4 за "Дунав"),

5 гола - Веселин Марчев ("Локомотив"), Паулиньо ("Левски"), Абел Анисе ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Флорент Боджадж ("Пирин");

4 гола - Борислав Цонев ("Берое"), Роман Прохазка и Жорди Гомес ("Левски"), Флорент Бояй ("Пирин"), Густаво Кампаняро ("Лудогорец"), Станислав Манолев и Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев и Даниел Пеев ("Витоша");

3 гола - Ерик Почански и Велко Батрович ("Етър"), Андреа Христов ("Славия"), Радослав Кирилов, Конър Хендерсън и Димитър Благов ("Пирин"), Ивайло Лазаров ("Витоша"), Бирсен Карагарен и Юлиан Ненов ("Дунав"), Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Орлин Старокин (2 за "Черно море", 1 за "Витоша"), Хеан Карлос Бланко, Енрике Рафаел, Роланд Алберг и Рубен Пинто ("ЦСКА-София");

2 гола - Диого Кампос ("Ботев"), Антони Иванов ("Септември"), Георги Йомов, Милчо Ангелов, Наско Милев, Стефан Велев и Калоян Кръстев ("Славия"), Мартин Минчев ("Черно море"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Анте Аралица, Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Раул Лое, Николай Бодуров и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Анте Рения и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Игор Пластун и Козмин Моци ("Лудогорец"), Холмар Ейолфсон и Антонио Вутов ("Левски"), Стефан Христов ("Витоша").





ВТОРА ЛИГА, ХХVIII КРЪГ



"Царско село" 1:2 "Локо" (Сф) (Св. Диков 83; Ил. Димитров 58, Романов 73)



"Лудогорец II" 3:0 "Оборище" (Дом. Янков 70, Г. Терзиев 72, Ден. Александров 90)



КЛАСИРАНЕ

Отбор П Р З ГР Т 1. "БОТЕВ" (ВР) 17 7 4 42:19 58 2. "ЛОКО" (СФ) 17 6 5 45:25 57 3. "ЦАРСКО СЕЛО" 17 6 5 52:27 57 4. "МОНТАНА" 16 5 7 45:18 53 5. "НЕСЕБЪР" 13 5 10 42:39 44 6. "ЛУДОГОРЕЦ II" 11 7 10 40:44 40 7. "ЧЕРНОМОРЕЦ" 10 8 10 35:37 38 8. "БОТЕВ" (ГЛБ) 10 8 10 33:36 38 9. "ПОМОРИЕ" 9 10 9 33:31 37 10. "ЛОКО" (ГО) 9 9 10 38:38 36 11. "ЛИТЕКС" 9 9 10 25:24 36 12. "ОБОРИЩЕ" 9 6 13 25:27 33 13. "СТРУМСКА СЛАВА" 9 5 14 27:41 32 14. "МАРИЦА" 8 6 14 31:43 30 15. "СОЗОПОЛ" 5 6 17 22:43 21 16. "НЕФТОХИМИК" 2 3 23 14:57 9

В следващия кръг - 13 май (неделя), 18 ч.: "Поморие" - "Струмска слава", "Несебър" - "Литекс", "Черноморец" (Блч) - "Локомотив" (ГО), "Нефтохимик" - "Царско село" (в Българово), "Локомотив" (Сф) - "Созопол", "Марица" - "Ботев" (Глб), "Монтана" - "Лудогорец II", "Оборище" - "Ботев" (Вр).





ПЪРВА ЛИГАПолуфинал за 11-14 място, първа среща: "Етър" - "Пирин" 2:1 (Почански 26, Бадара 32; Рад. Кирилов 72). Реваншът е на 14 май.ГОЛМАЙСТОРИ25 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");23 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");15 гола - Педро Еуженио ("Берое");13 гола - Стивън Петков ("Ботев");12 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое");11 гола - Ивайло Димитров ("Славия");10 гола - Алиун Бадара ("Етър"), Мартин Тошев ("Септември");9 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Давид Яблонски ("Левски"), Галин Иванов ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев");8 гола - Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 7 за "Ботев"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");7 гола - Вандерсон, Якуб Швиерчок и Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади и Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Васил Шопов ("Дунав");6 гола - Иван Минчев ("Славия"), Георги Илиев, Радослав Василев и Мариян Огнянов ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Исмаил Иса (2 за "Верея", 4 за "Дунав"),5 гола - Веселин Марчев ("Локомотив"), Паулиньо ("Левски"), Абел Анисе ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Флорент Боджадж ("Пирин");4 гола - Борислав Цонев ("Берое"), Роман Прохазка и Жорди Гомес ("Левски"), Флорент Бояй ("Пирин"), Густаво Кампаняро ("Лудогорец"), Станислав Манолев и Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев и Даниел Пеев ("Витоша");3 гола - Ерик Почански и Велко Батрович ("Етър"), Андреа Христов ("Славия"), Радослав Кирилов, Конър Хендерсън и Димитър Благов ("Пирин"), Ивайло Лазаров ("Витоша"), Бирсен Карагарен и Юлиан Ненов ("Дунав"), Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Орлин Старокин (2 за "Черно море", 1 за "Витоша"), Хеан Карлос Бланко, Енрике Рафаел, Роланд Алберг и Рубен Пинто ("ЦСКА-София");2 гола - Диого Кампос ("Ботев"), Антони Иванов ("Септември"), Георги Йомов, Милчо Ангелов, Наско Милев, Стефан Велев и Калоян Кръстев ("Славия"), Мартин Минчев ("Черно море"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Анте Аралица, Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Раул Лое, Николай Бодуров и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Анте Рения и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Игор Пластун и Козмин Моци ("Лудогорец"), Холмар Ейолфсон и Антонио Вутов ("Левски"), Стефан Христов ("Витоша").ВТОРА ЛИГА, ХХVIII КРЪГ(Св. Диков 83; Ил. Димитров 58, Романов 73)(Дом. Янков 70, Г. Терзиев 72, Ден. Александров 90)КЛАСИРАНЕВ следващия кръг - 13 май (неделя), 18 ч.: "Поморие" - "Струмска слава", "Несебър" - "Литекс", "Черноморец" (Блч) - "Локомотив" (ГО), "Нефтохимик" - "Царско село" (в Българово), "Локомотив" (Сф) - "Созопол", "Марица" - "Ботев" (Глб), "Монтана" - "Лудогорец II", "Оборище" - "Ботев" (Вр). 284