СТАТИСТИКА

Полуфинал за 11-14 място, първа среща: "Етър" - "Пирин" 2:1 (Почански 26, Бадара 32; Рад. Кирилов 72). Реваншът е на 14 май.
ГОЛМАЙСТОРИ
25 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
23 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
15 гола - Педро Еуженио ("Берое");
13 гола - Стивън Петков ("Ботев");
12 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое");
11 гола - Ивайло Димитров ("Славия");
10 гола - Алиун Бадара ("Етър"), Мартин Тошев ("Септември");
9 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Давид Яблонски ("Левски"), Галин Иванов ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев");
8 гола - Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 7 за "Ботев"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");
7 гола - Вандерсон, Якуб Швиерчок и Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади и Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Васил Шопов ("Дунав");
6 гола - Иван Минчев ("Славия"), Георги Илиев, Радослав Василев и Мариян Огнянов ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Исмаил Иса (2 за "Верея", 4 за "Дунав"),
5 гола - Веселин Марчев ("Локомотив"), Паулиньо ("Левски"), Абел Анисе ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Флорент Боджадж ("Пирин");
4 гола - Борислав Цонев ("Берое"), Роман Прохазка и Жорди Гомес ("Левски"), Флорент Бояй ("Пирин"), Густаво Кампаняро ("Лудогорец"), Станислав Манолев и Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев и Даниел Пеев ("Витоша");
3 гола - Ерик Почански и Велко Батрович ("Етър"), Андреа Христов ("Славия"), Радослав Кирилов, Конър Хендерсън и Димитър Благов ("Пирин"), Ивайло Лазаров ("Витоша"), Бирсен Карагарен и Юлиан Ненов ("Дунав"), Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Орлин Старокин (2 за "Черно море", 1 за "Витоша"), Хеан Карлос Бланко, Енрике Рафаел, Роланд Алберг и Рубен Пинто ("ЦСКА-София");
2 гола - Диого Кампос ("Ботев"), Антони Иванов ("Септември"), Георги Йомов, Милчо Ангелов, Наско Милев, Стефан Велев и Калоян Кръстев ("Славия"), Мартин Минчев ("Черно море"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Анте Аралица, Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Раул Лое, Николай Бодуров и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Анте Рения и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Игор Пластун и Козмин Моци ("Лудогорец"), Холмар Ейолфсон и Антонио Вутов ("Левски"), Стефан Христов ("Витоша").
ВТОРА ЛИГА, ХХVIII КРЪГ
|"Царско село"
|1:2
|"Локо" (Сф)
|"Лудогорец II"
|3:0
|"Оборище"
КЛАСИРАНЕ
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Т
|1. "БОТЕВ" (ВР)
|17
|7
|4
|42:19
|58
|2. "ЛОКО" (СФ)
|17
|6
|5
|45:25
|57
|3. "ЦАРСКО СЕЛО"
|17
|6
|5
|52:27
|57
|4. "МОНТАНА"
|16
|5
|7
|45:18
|53
|5. "НЕСЕБЪР"
|13
|5
|10
|42:39
|44
|6. "ЛУДОГОРЕЦ II"
|11
|7
|10
|40:44
|40
|7. "ЧЕРНОМОРЕЦ"
|10
|8
|10
|35:37
|38
|8. "БОТЕВ" (ГЛБ)
|10
|8
|10
|33:36
|38
|9. "ПОМОРИЕ"
|9
|10
|9
|33:31
|37
|10. "ЛОКО" (ГО)
|9
|9
|10
|38:38
|36
|11. "ЛИТЕКС"
|9
|9
|10
|25:24
|36
|12. "ОБОРИЩЕ"
|9
|6
|13
|25:27
|33
|13. "СТРУМСКА СЛАВА"
|9
|5
|14
|27:41
|32
|14. "МАРИЦА"
|8
|6
|14
|31:43
|30
|15. "СОЗОПОЛ"
|5
|6
|17
|22:43
|21
|16. "НЕФТОХИМИК"
|2
|3
|23
|14:57
|9
В следващия кръг - 13 май (неделя), 18 ч.: "Поморие" - "Струмска слава", "Несебър" - "Литекс", "Черноморец" (Блч) - "Локомотив" (ГО), "Нефтохимик" - "Царско село" (в Българово), "Локомотив" (Сф) - "Созопол", "Марица" - "Ботев" (Глб), "Монтана" - "Лудогорец II", "Оборище" - "Ботев" (Вр).