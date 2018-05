Роджър Уотърс бе перфектен в "Арена Армеец" Звездата направи остри политически виражи, включително се обяви срещу манипулативната русофобия Бойко Панов Снимки: Юлиан Савчев Роджър Уотърс - поостарял, но монолитен. И като визия, и като послание.



Залата бе пълна, а липсата на подгряващи групи някак концентрира вниманието върху Уотърс и могъщата мултимедия, включена в спектакъла - съраунд звук, лазери, огромни екрани с богати словесни и образни послания и т.н. Защото това наистина бе спектакъл, обмислен до последния детайл, включително и "спонтанните импровизации" - с българския флаг и българските думи на екрана. 74-годишният ветеран, съосновател на Pink Floyd и известно време фронтмен на групата, не пропусна да изпълни най-известните парчета от отдавна платинените албуми, донесли световна слава на space рокаджиите - The Dark Side of The Moon, Wish You Were Here, Animals, The Wall, и др.



Феновете на "Пинк Флойд" чуха и някои от най-новите парчета от новия албум на Уотърс - Is This the Life We Really Want?. От известно време музикантът се слави и с яростна критика на световни политици - това бе включено и в настоящия концерт. В антракта между двете части на концерта на гигантската стена вървяха главно политически послания с лек дидактичен уклон - "Противопоставяй се на: алчността; милиардерите; войната; хомофобията; границите..." и т.н. В спектакъла бяха включени и български деца, призвани да визуализират бунтовната младеж на света, опълчваща се на унификацията и гнилия политически елит.



Най-атакувана фигура от политиците, дори ако се съди само по окарикатурените му образи на стената и цитатите от многобройните и противоречащи си едно на друго изказвания, в концерта на Уотърс бе американският президент Доналд Тръмп.



Преди финала Уотърс не само представи състава си, но изнесе политическа тирада срещу олигархията и световните войнолюбци. Особен интерес предизвика изказването му, че му е писнала тоталната и манипулативна пропаганда срещу Русия, вихреща се на Запад, и че руснаците не били лоши хора, а били "съвсем като нас с вас".



Новото турне на Роджър Уотърс стартира още през юли миналата година от САЩ. Цената само за продуцирането му се изчислява на 4 милиона долара. Преди да дойде в София, звездата изнесе концерти в Барселона, Милано, Болоня, Прага и Будапеща. Предстоят гостувания в още десетки градове. Us+Them ще трае чак до декември 2018 г., като ще мине още през Западна и Северна Европа, Южна Америка и Мексико.



