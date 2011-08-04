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СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, XXХIII КРЪГ

ПЪРВА ШЕСТИЦА
"Левски"3:2"Ботев" (Пд)
(Паулиньо 70, 90, Ривалдиньо 85-д; Ж. Пауло 31, Ст. Петков 33)

"ЦСКА-София"0:0"Лудогорец"

"Берое"1:0"Верея"
(Б. Цонев 70)

КЛАСИРАНЕ
ОтборПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"274286:1785
2. "ЦСКА-СОФИЯ"219374:2472
3. "ЛЕВСКИ"179749:2260
4. "БЕРОЕ"1610743:3958
5. "БОТЕВ"13101056:4649
6. "ВЕРЕЯ"1061727:5536

В следващия кръг - 11 май (петък), 20.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Берое" (по "Диема спорт"); 12 май (събота), 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Левски" (по "Диема спорт"); от 20.15 ч.: "Верея" - "ЦСКА -София" (по "Диема спорт").

Полуфинали за 7-10 място, първи срещи: "Локомотив" (Пд) - "Славия" 3:1 (Бакалов 17, Аралица 56, Марчев 66; Йомов 2), "Черно море" - "Септември" (Сф) 2:1 (Г. Илиев 45, 77-д; Тошев 57).
Полуфинали за 11-14 място, първи срещи: "Витоша" - "Дунав" 0:1 (Карагарен 48). Снощи: "Етър" - "Пирин".

ГОЛМАЙСТОРИ
25 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
23 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
15 гола - Педро Еуженио ("Берое");
13 гола - Стивън Петков ("Ботев");
12 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое");
11 гола - Ивайло Димитров ("Славия");
10 гола - Мартин Тошев ("Септември");
9 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Давид Яблонски ("Левски"), Алиун Бадара ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев");
8 гола - Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 7 за "Ботев"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");
7 гола - Вандерсон, Якуб Швиерчок и Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади и Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Васил Шопов ("Дунав");
6 гола - Иван Минчев ("Славия"), Георги Илиев, Радослав Василев и Мариян Огнянов ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Исмаил Иса (2 за "Верея", 4 за "Дунав"),
5 гола - Веселин Марчев ("Локомотив"), Паулиньо ("Левски"), Абел Анисе ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Флорент Боджадж ("Пирин");
4 гола - Борислав Цонев ("Берое"), Роман Прохазка и Жорди Гомес ("Левски"), Флорент Бояй ("Пирин"), Густаво Кампаняро ("Лудогорец"), Станислав Манолев и Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев и Даниел Пеев ("Витоша");
3 гола - Велко Батрович ("Етър"), Андреа Христов ("Славия"), Конър Хендерсън и Димитър Благов ("Пирин"), Ивайло Лазаров ("Витоша"), Бирсен Карагарен и Юлиан Ненов ("Дунав"), Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Орлин Старокин (2 за "Черно море", 1 за "Витоша"), Хеан Карлос Бланко, Енрике Рафаел, Роланд Алберг и Рубен Пинто ("ЦСКА-София");
2 гола - Диого Кампос ("Ботев"), Антони Иванов ("Септември"), Георги Йомов, Милчо Ангелов, Наско Милев, Стефан Велев и Калоян Кръстев ("Славия"), Мартин Минчев ("Черно море"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Ерик Почански и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Анте Аралица, Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Раул Лое, Николай Бодуров и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Анте Рения, Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Игор Пластун и Козмин Моци ("Лудогорец"), Холмар Ейолфсон и Антонио Вутов ("Левски"), Стефан Христов ("Витоша").


ВТОРА ЛИГА, ХХVIII КРЪГ

"Ботев" (Глб)0:2"Монтана"

"Локо" (ГО)3:1"Нефтохимик"

"Литекс"4:0"Черноморец" (Блч)

"Поморие"3:1"Несебър"

"Созопол"2:0"Марица"

"Струмска слава"0:2"Ботев"(Вр)

"Царско село"снощи"Локо" (Сф)

"Лудогорец II"снощи"Оборище"

КЛАСИРАНЕ
ОтборПРЗГРТ
1. "БОТЕВ" (ВР)177442:1958
2. "ЦАРСКО СЕЛО"176451:2557
3. "ЛОКО" (СФ)166543:2454
4. "МОНТАНА"165745:1853
5. "НЕСЕБЪР"1351042:3944
6. "ЧЕРНОМОРЕЦ"1081035:3738
7. "БОТЕВ" (ГЛБ)1081033:3638
8. "ЛУДОГОРЕЦ II"1071037:4437
9. "ПОМОРИЕ"910933:3137
10. "ЛОКО" (ГО)991038:3836
11. "ЛИТЕКС"991025:2436
12. "ОБОРИЩЕ"961225:2433
13. "СТРУМСКА СЛАВА"951427:4132
14. "МАРИЦА"861431:4330
15. "СОЗОПОЛ"561722:4321
16. "НЕФТОХИМИК"232314:579

В следващия кръг - 13 май (неделя), 18 ч.: "Поморие" - "Струмска слава", "Несебър" - "Литекс", "Черноморец" (Блч) - "Локомотив" (ГО), "Нефтохимик" - "Царско село" (в Българово), "Локомотив" (Сф) - "Созопол", "Марица" - "Ботев" (Глб), "Монтана" - "Лудогорец II", "Оборище" - "Ботев" (Вр).

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