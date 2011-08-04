СТАТИСТИКА



ПЪРВА ШЕСТИЦА

"Левски" 3:2 "Ботев" (Пд) (Паулиньо 70, 90, Ривалдиньо 85-д; Ж. Пауло 31, Ст. Петков 33)



"ЦСКА-София" 0:0 "Лудогорец"

"Берое" 1:0 "Верея" (Б. Цонев 70)



КЛАСИРАНЕ

Отбор П Р З ГР Т 1. "ЛУДОГОРЕЦ" 27 4 2 86:17 85 2. "ЦСКА-СОФИЯ" 21 9 3 74:24 72 3. "ЛЕВСКИ" 17 9 7 49:22 60 4. "БЕРОЕ" 16 10 7 43:39 58 5. "БОТЕВ" 13 10 10 56:46 49 6. "ВЕРЕЯ" 10 6 17 27:55 36

В следващия кръг - 11 май (петък), 20.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Берое" (по "Диема спорт"); 12 май (събота), 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Левски" (по "Диема спорт"); от 20.15 ч.: "Верея" - "ЦСКА -София" (по "Диема спорт").



Полуфинали за 7-10 място, първи срещи: "Локомотив" (Пд) - "Славия" 3:1 (Бакалов 17, Аралица 56, Марчев 66; Йомов 2), "Черно море" - "Септември" (Сф) 2:1 (Г. Илиев 45, 77-д; Тошев 57).

Полуфинали за 11-14 място, първи срещи: "Витоша" - "Дунав" 0:1 (Карагарен 48). Снощи: "Етър" - "Пирин".



ГОЛМАЙСТОРИ

25 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

23 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");

15 гола - Педро Еуженио ("Берое");

13 гола - Стивън Петков ("Ботев");

12 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое");

11 гола - Ивайло Димитров ("Славия");

10 гола - Мартин Тошев ("Септември");

9 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Давид Яблонски ("Левски"), Алиун Бадара ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев");

8 гола - Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 7 за "Ботев"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");

7 гола - Вандерсон, Якуб Швиерчок и Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади и Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Васил Шопов ("Дунав");

6 гола - Иван Минчев ("Славия"), Георги Илиев, Радослав Василев и Мариян Огнянов ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Исмаил Иса (2 за "Верея", 4 за "Дунав"),

5 гола - Веселин Марчев ("Локомотив"), Паулиньо ("Левски"), Абел Анисе ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Флорент Боджадж ("Пирин");

4 гола - Борислав Цонев ("Берое"), Роман Прохазка и Жорди Гомес ("Левски"), Флорент Бояй ("Пирин"), Густаво Кампаняро ("Лудогорец"), Станислав Манолев и Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев и Даниел Пеев ("Витоша");

3 гола - Велко Батрович ("Етър"), Андреа Христов ("Славия"), Конър Хендерсън и Димитър Благов ("Пирин"), Ивайло Лазаров ("Витоша"), Бирсен Карагарен и Юлиан Ненов ("Дунав"), Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Орлин Старокин (2 за "Черно море", 1 за "Витоша"), Хеан Карлос Бланко, Енрике Рафаел, Роланд Алберг и Рубен Пинто ("ЦСКА-София");

2 гола - Диого Кампос ("Ботев"), Антони Иванов ("Септември"), Георги Йомов, Милчо Ангелов, Наско Милев, Стефан Велев и Калоян Кръстев ("Славия"), Мартин Минчев ("Черно море"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Ерик Почански и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Анте Аралица, Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Раул Лое, Николай Бодуров и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Анте Рения, Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Игор Пластун и Козмин Моци ("Лудогорец"), Холмар Ейолфсон и Антонио Вутов ("Левски"), Стефан Христов ("Витоша").





ВТОРА ЛИГА, ХХVIII КРЪГ



"Ботев" (Глб) 0:2 "Монтана"

"Локо" (ГО) 3:1 "Нефтохимик"

"Литекс" 4:0 "Черноморец" (Блч)

"Поморие" 3:1 "Несебър"

"Созопол" 2:0 "Марица"

"Струмска слава" 0:2 "Ботев"(Вр)

"Царско село" снощи "Локо" (Сф)

"Лудогорец II" снощи "Оборище"

КЛАСИРАНЕ

Отбор П Р З ГР Т 1. "БОТЕВ" (ВР) 17 7 4 42:19 58 2. "ЦАРСКО СЕЛО" 17 6 4 51:25 57 3. "ЛОКО" (СФ) 16 6 5 43:24 54 4. "МОНТАНА" 16 5 7 45:18 53 5. "НЕСЕБЪР" 13 5 10 42:39 44 6. "ЧЕРНОМОРЕЦ" 10 8 10 35:37 38 7. "БОТЕВ" (ГЛБ) 10 8 10 33:36 38 8. "ЛУДОГОРЕЦ II" 10 7 10 37:44 37 9. "ПОМОРИЕ" 9 10 9 33:31 37 10. "ЛОКО" (ГО) 9 9 10 38:38 36 11. "ЛИТЕКС" 9 9 10 25:24 36 12. "ОБОРИЩЕ" 9 6 12 25:24 33 13. "СТРУМСКА СЛАВА" 9 5 14 27:41 32 14. "МАРИЦА" 8 6 14 31:43 30 15. "СОЗОПОЛ" 5 6 17 22:43 21 16. "НЕФТОХИМИК" 2 3 23 14:57 9

В следващия кръг - 13 май (неделя), 18 ч.: "Поморие" - "Струмска слава", "Несебър" - "Литекс", "Черноморец" (Блч) - "Локомотив" (ГО), "Нефтохимик" - "Царско село" (в Българово), "Локомотив" (Сф) - "Созопол", "Марица" - "Ботев" (Глб), "Монтана" - "Лудогорец II", "Оборище" - "Ботев" (Вр).



ПЪРВА ЛИГА, XXХIII КРЪГПЪРВА ШЕСТИЦА(Паулиньо 70, 90, Ривалдиньо 85-д; Ж. Пауло 31, Ст. Петков 33)(Б. Цонев 70)КЛАСИРАНЕВ следващия кръг - 11 май (петък), 20.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Берое" (по "Диема спорт"); 12 май (събота), 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Левски" (по "Диема спорт"); от 20.15 ч.: "Верея" - "ЦСКА -София" (по "Диема спорт").Полуфинали за 7-10 място, първи срещи: "Локомотив" (Пд) - "Славия" 3:1 (Бакалов 17, Аралица 56, Марчев 66; Йомов 2), "Черно море" - "Септември" (Сф) 2:1 (Г. Илиев 45, 77-д; Тошев 57).Полуфинали за 11-14 място, първи срещи: "Витоша" - "Дунав" 0:1 (Карагарен 48). Снощи: "Етър" - "Пирин".ГОЛМАЙСТОРИ25 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");23 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");15 гола - Педро Еуженио ("Берое");13 гола - Стивън Петков ("Ботев");12 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое");11 гола - Ивайло Димитров ("Славия");10 гола - Мартин Тошев ("Септември");9 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Давид Яблонски ("Левски"), Алиун Бадара ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев");8 гола - Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 7 за "Ботев"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");7 гола - Вандерсон, Якуб Швиерчок и Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади и Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Васил Шопов ("Дунав");6 гола - Иван Минчев ("Славия"), Георги Илиев, Радослав Василев и Мариян Огнянов ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Исмаил Иса (2 за "Верея", 4 за "Дунав"),5 гола - Веселин Марчев ("Локомотив"), Паулиньо ("Левски"), Абел Анисе ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Флорент Боджадж ("Пирин");4 гола - Борислав Цонев ("Берое"), Роман Прохазка и Жорди Гомес ("Левски"), Флорент Бояй ("Пирин"), Густаво Кампаняро ("Лудогорец"), Станислав Манолев и Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев и Даниел Пеев ("Витоша");3 гола - Велко Батрович ("Етър"), Андреа Христов ("Славия"), Конър Хендерсън и Димитър Благов ("Пирин"), Ивайло Лазаров ("Витоша"), Бирсен Карагарен и Юлиан Ненов ("Дунав"), Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Орлин Старокин (2 за "Черно море", 1 за "Витоша"), Хеан Карлос Бланко, Енрике Рафаел, Роланд Алберг и Рубен Пинто ("ЦСКА-София");2 гола - Диого Кампос ("Ботев"), Антони Иванов ("Септември"), Георги Йомов, Милчо Ангелов, Наско Милев, Стефан Велев и Калоян Кръстев ("Славия"), Мартин Минчев ("Черно море"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Ерик Почански и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Анте Аралица, Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Раул Лое, Николай Бодуров и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Анте Рения, Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Игор Пластун и Козмин Моци ("Лудогорец"), Холмар Ейолфсон и Антонио Вутов ("Левски"), Стефан Христов ("Витоша").ВТОРА ЛИГА, ХХVIII КРЪГКЛАСИРАНЕВ следващия кръг - 13 май (неделя), 18 ч.: "Поморие" - "Струмска слава", "Несебър" - "Литекс", "Черноморец" (Блч) - "Локомотив" (ГО), "Нефтохимик" - "Царско село" (в Българово), "Локомотив" (Сф) - "Созопол", "Марица" - "Ботев" (Глб), "Монтана" - "Лудогорец II", "Оборище" - "Ботев" (Вр). 197