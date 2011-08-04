СТАТИСТИКА

ПЪРВА ШЕСТИЦА
|"Левски"
|3:2
|"Ботев" (Пд)
|"ЦСКА-София"
|0:0
|"Лудогорец"
|"Берое"
|1:0
|"Верея"
КЛАСИРАНЕ
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Т
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|27
|4
|2
|86:17
|85
|2. "ЦСКА-СОФИЯ"
|21
|9
|3
|74:24
|72
|3. "ЛЕВСКИ"
|17
|9
|7
|49:22
|60
|4. "БЕРОЕ"
|16
|10
|7
|43:39
|58
|5. "БОТЕВ"
|13
|10
|10
|56:46
|49
|6. "ВЕРЕЯ"
|10
|6
|17
|27:55
|36
В следващия кръг - 11 май (петък), 20.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Берое" (по "Диема спорт"); 12 май (събота), 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Левски" (по "Диема спорт"); от 20.15 ч.: "Верея" - "ЦСКА -София" (по "Диема спорт").
Полуфинали за 7-10 място, първи срещи: "Локомотив" (Пд) - "Славия" 3:1 (Бакалов 17, Аралица 56, Марчев 66; Йомов 2), "Черно море" - "Септември" (Сф) 2:1 (Г. Илиев 45, 77-д; Тошев 57).
Полуфинали за 11-14 място, първи срещи: "Витоша" - "Дунав" 0:1 (Карагарен 48). Снощи: "Етър" - "Пирин".
ГОЛМАЙСТОРИ
25 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
23 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
15 гола - Педро Еуженио ("Берое");
13 гола - Стивън Петков ("Ботев");
12 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое");
11 гола - Ивайло Димитров ("Славия");
10 гола - Мартин Тошев ("Септември");
9 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Давид Яблонски ("Левски"), Алиун Бадара ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев");
8 гола - Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 7 за "Ботев"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");
7 гола - Вандерсон, Якуб Швиерчок и Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади и Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Васил Шопов ("Дунав");
6 гола - Иван Минчев ("Славия"), Георги Илиев, Радослав Василев и Мариян Огнянов ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Исмаил Иса (2 за "Верея", 4 за "Дунав"),
5 гола - Веселин Марчев ("Локомотив"), Паулиньо ("Левски"), Абел Анисе ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Флорент Боджадж ("Пирин");
4 гола - Борислав Цонев ("Берое"), Роман Прохазка и Жорди Гомес ("Левски"), Флорент Бояй ("Пирин"), Густаво Кампаняро ("Лудогорец"), Станислав Манолев и Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев и Даниел Пеев ("Витоша");
3 гола - Велко Батрович ("Етър"), Андреа Христов ("Славия"), Конър Хендерсън и Димитър Благов ("Пирин"), Ивайло Лазаров ("Витоша"), Бирсен Карагарен и Юлиан Ненов ("Дунав"), Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Орлин Старокин (2 за "Черно море", 1 за "Витоша"), Хеан Карлос Бланко, Енрике Рафаел, Роланд Алберг и Рубен Пинто ("ЦСКА-София");
2 гола - Диого Кампос ("Ботев"), Антони Иванов ("Септември"), Георги Йомов, Милчо Ангелов, Наско Милев, Стефан Велев и Калоян Кръстев ("Славия"), Мартин Минчев ("Черно море"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Ерик Почански и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Анте Аралица, Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Раул Лое, Николай Бодуров и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Анте Рения, Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Игор Пластун и Козмин Моци ("Лудогорец"), Холмар Ейолфсон и Антонио Вутов ("Левски"), Стефан Христов ("Витоша").
ВТОРА ЛИГА, ХХVIII КРЪГ
|"Ботев" (Глб)
|0:2
|"Монтана"
|"Локо" (ГО)
|3:1
|"Нефтохимик"
|"Литекс"
|4:0
|"Черноморец" (Блч)
|"Поморие"
|3:1
|"Несебър"
|"Созопол"
|2:0
|"Марица"
|"Струмска слава"
|0:2
|"Ботев"(Вр)
|"Царско село"
|снощи
|"Локо" (Сф)
|"Лудогорец II"
|снощи
|"Оборище"
КЛАСИРАНЕ
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Т
|1. "БОТЕВ" (ВР)
|17
|7
|4
|42:19
|58
|2. "ЦАРСКО СЕЛО"
|17
|6
|4
|51:25
|57
|3. "ЛОКО" (СФ)
|16
|6
|5
|43:24
|54
|4. "МОНТАНА"
|16
|5
|7
|45:18
|53
|5. "НЕСЕБЪР"
|13
|5
|10
|42:39
|44
|6. "ЧЕРНОМОРЕЦ"
|10
|8
|10
|35:37
|38
|7. "БОТЕВ" (ГЛБ)
|10
|8
|10
|33:36
|38
|8. "ЛУДОГОРЕЦ II"
|10
|7
|10
|37:44
|37
|9. "ПОМОРИЕ"
|9
|10
|9
|33:31
|37
|10. "ЛОКО" (ГО)
|9
|9
|10
|38:38
|36
|11. "ЛИТЕКС"
|9
|9
|10
|25:24
|36
|12. "ОБОРИЩЕ"
|9
|6
|12
|25:24
|33
|13. "СТРУМСКА СЛАВА"
|9
|5
|14
|27:41
|32
|14. "МАРИЦА"
|8
|6
|14
|31:43
|30
|15. "СОЗОПОЛ"
|5
|6
|17
|22:43
|21
|16. "НЕФТОХИМИК"
|2
|3
|23
|14:57
|9
В следващия кръг - 13 май (неделя), 18 ч.: "Поморие" - "Струмска слава", "Несебър" - "Литекс", "Черноморец" (Блч) - "Локомотив" (ГО), "Нефтохимик" - "Царско село" (в Българово), "Локомотив" (Сф) - "Созопол", "Марица" - "Ботев" (Глб), "Монтана" - "Лудогорец II", "Оборище" - "Ботев" (Вр).