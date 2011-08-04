ТОТО ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, ТИРАЖ №36 ТОТО 2







"6 от 49"



Числа: 2, 12, 21, 22, 34, 36. Печалби: 6 - няма, 5 - 9 по 2957.00 лв., 4 - 522 по 51.00 лв., 3 - 8645 по 4.30 лв. ДЖАКПОТ: 3 658 420.08 лв.







"6 от 42"



Числа: 3, 14, 17, 22, 29, 40. Печалби: 6 - няма, 5 - 11 по 924.70 лв., 4 - 349 по 29.20 лв., 3 - 5014 по 2.90 лв. ДЖАКПОТ: 648 610.47 лв.







"5 от 35"



I теглене: 6, 10, 18, 24, 26. Печалби: 5 - 1 по 25 734.60 лв., 4 - 594 по 37.90 лв., 3 - 12 640 по 2.50 лв.; II теглене: 6, 16, 18, 24, 35. Печалби: 5 - 2 по 12 867.30 лв., 4 - 459 по 49.10 лв., 3 - 11 464 по 2.80 лв.







"Тото Джокер"



Позиция: 1, 3, 5. Цифра: 4, 3, 5. Печалби: 3 - няма, 2 - 676 по 39.70 лв. ДЖАКПОТ: 26 847.75 лв.







"Зодиак"



Числа: 9, 18, 23, 35, 42. Зодия: 5. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - 1 по 5000.00 лв., 4 - 5 по 500.00 лв., 3+1 - 26 по 100.00 лв., 3 - 212 по 10.00 лв., 2+1 - 256 по 5.00 лв., 1+1 - 1377 по 1.50 лв., 2 - 2921 по 0.80 лв., 0+1 - 2148 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.







"Рожден ден"



Година: 29; Месец: 10; Дата: 21; Ден: 3. Печалби: група 1 - няма, група 2 - няма, група 3 - няма, група 4 - 1 по 249.50 лв., група 5 - 3 по 83.20 лв., група 6 - 9 по 22.20 лв., група 7 - 9 по 27.70 лв., група 8 - 18 по 11.10 лв., група 9 - 35 по 8.60 лв., група 10 - 88 по 4.00 лв., група 11 - 55 по 7.30 лв., група 12 - 307 по 1.60 лв., група 13 - 465 по 2.30 лв., група 14 - 1355 по 1.30 лв., група 15 - 2816 по 0.99 лв. ДЖАКПОТ: 1746.41 лв.







"Втори тотошанс"



"6 от 49"



Печалби - 15 000 лв. - фишове с номера: 774462976 (от Костинброд), 291570765 (от Пирдоп), 057249120 (от Видин).











ТОТО 1



"13 срещи"



Знаци: 2, 2, 1, 1, Х, 1, 1, 1, 2, Х, 1, 1, 1. Печалби: 13 - няма, 12 - 7 по 66.70 лв., 11 - 72 по 8.10 лв., 10 - 436 по 1.90 лв. ДЖАКПОТ: 467.00 лв.







"12 тип 1Х2"



Знаци: 2, 1, Х, 1, 2, Х, 2, 2, 2, 2, 1, 1. Печалби: 12 - няма, 11 - 1 по 404.30 лв. ДЖАКПОТ: 1619.93 лв.







"10 от 10"



Знаци: 1, Х, 2, 1, 1, 2, Х, 1, 2, 1. Печалби: 10 - 4 по 394.50 лв. ДЖАКПОТ: няма.



175