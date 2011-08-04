СТАТИСТИКА



ВТОРА ОСМИЦА



ГРУПА Б

"Етър" 1:1 "Локо" (Пд) (Батрович 86-д; Михалевич 33)



КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

Отбор П Р З ГР Т 1. "СЕПТЕМВРИ" 12 5 15 32:48 41 2. "ЛОКОМОТИВ" 9 10 13 26:43 37 3. "ДУНАВ" 8 7 17 24:44 31 4. "ЕТЪР" 6 10 16 31:52 28



ГОЛМАЙСТОРИ

25 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

23 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");

15 гола - Педро Еуженио ("Берое");

12 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое");

11 гола - Ивайло Димитров ("Славия");

9 гола - Давид Яблонски ("Левски"), Алиун Бадара ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев"), Мартин Тошев ("Септември");

8 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");

7 гола - Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 6 за "Ботев"), Вандерсон, Якуб Швиерчок и Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади и Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Васил Шопов ("Дунав");

6 гола - Иван Минчев ("Славия"), Радослав Василев и Мариян Огнянов ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Исмаил Иса (2 за "Верея", 4 за "Дунав"),

5 гола - Абел Анисе ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Флорент Боджадж ("Пирин");

4 гола - Роман Прохазка и Жорди Гомес ("Левски"), Флорент Бояй ("Пирин"), Густаво Кампаняро ("Лудогорец"), Станислав Манолев и Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София"), Веселин Марчев ("Локомотив"), Георги Илиев ("Черно море"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев и Даниел Пеев ("Витоша");

3 гола - Велко Батрович ("Етър"), Андреа Христов ("Славия"), Борислав Цонев ("Берое"), Конър Хендерсън и Димитър Благов ("Пирин"), Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Паулиньо, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Орлин Старокин (2 за "Черно море", 1 за "Витоша"), Хеан Карлос Бланко, Енрике Рафаел, Роланд Алберг и Рубен Пинто ("ЦСКА-София");

2 гола - Бирсен Карагерен ("Дунав"), Диого Кампос ("Ботев"), Антони Иванов ("Септември"), Милчо Ангелов, Наско Милев, Стефан Велев и Калоян Кръстев ("Славия"), Мартин Минчев ("Черно море"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Ерик Почански и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Раул Лое, Николай Бодуров и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Анте Рения, Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Игор Пластун и Козмин Моци ("Лудогорец"), Холмар Ейолфсон и Антонио Вутов ("Левски"), Стефан Христов ("Витоша").



В следващия кръг: Първа шестица - 4 май (петък), 20 ч.: "Левски" - "Ботев" (Пд) (по "Диема спорт"); 5 май (събота), 20 ч.: "ЦСКА-София" - "Лудогорец" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); 6 май (неделя), 20 ч.: "Берое" - "Верея" (по "Диема спорт").

Полуфинали за 7-10 място, първи срещи: 4 май (петък), 17.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Славия" (по "Нова спорт"); 5 май (събота), 17 ч.: "Черно море" - "Септември" (Сф) (по "Диема спорт").

Полуфинали за 11-14 място, първи срещи: 6 май (неделя), 17.30 ч.: "Витоша" - "Дунав" (по "Диема спорт"); 7 май (понеделник), 20 ч.: "Етър" - "Пирин" (по "Диема спорт").





ВТОРА ЛИГА, ХХVII КРЪГ



"Локо" (Сф) 3:0 "Локо" (ГО) (Ал. Горанов 19, Н. Цветков 57, Романов 84)



КЛАСИРАНЕ

Отбор П Р З ГР Т 1. "ЦАРСКО СЕЛО" 17 6 4 51:25 57 2. "БОТЕВ" (ВР) 16 7 4 40:19 55 3. "ЛОКО" (СФ) 16 6 5 43:24 54 4. "МОНТАНА" 15 5 7 43:18 50 5. "НЕСЕБЪР" 13 5 9 41:36 44 6. "ЧЕРНОМОРЕЦ" 10 8 9 35:33 38 7. "БОТЕВ" (ГЛБ) 10 8 9 33:34 38 8. "ЛУДОГОРЕЦ II" 10 7 10 37:44 37 9. "ПОМОРИЕ" 8 10 9 30:30 34 10. "ЛИТЕКС" 8 9 10 21:24 33 11. "ЛОКО" (ГО) 8 9 10 35:37 33 12. "ОБОРИЩЕ" 9 6 12 25:24 33 13. "СТРУМСКА СЛАВА" 9 5 13 27:39 32 14. "МАРИЦА" 8 6 13 31:41 30 15. "СОЗОПОЛ" 4 6 17 20:43 18 16. "НЕФТОХИМИК" 2 3 22 13:54 9

В следващия кръг - 5 май (събота), 18 ч.: "Ботев" (Глб) - "Монтана", "Локомотив" (ГО) - "Нефтохимик", "Литекс" - "Черноморец" (Блч), "Поморие" - "Несебър" (в Несебър); от 19 ч.: "Созопол" - "Марица"; 6 май (неделя), 18 ч.: "Струмска слава" - "Ботев" (Вр) (на ст. ДИТ, Драгалевци); 7 май (понеделник), 17.30 ч.: "Царско село" - "Локомотив" (Сф) (по "Диема спорт"); от 18 ч.: "Лудогорец II" - "Оборище".



ПЪРВА ЛИГА, XXХII КРЪГВТОРА ОСМИЦАГРУПА Б(Батрович 86-д; Михалевич 33)КРАЙНО КЛАСИРАНЕГОЛМАЙСТОРИ25 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");23 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");15 гола - Педро Еуженио ("Берое");12 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое");11 гола - Ивайло Димитров ("Славия");9 гола - Давид Яблонски ("Левски"), Алиун Бадара ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев"), Мартин Тошев ("Септември");8 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");7 гола - Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 6 за "Ботев"), Вандерсон, Якуб Швиерчок и Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади и Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Васил Шопов ("Дунав");6 гола - Иван Минчев ("Славия"), Радослав Василев и Мариян Огнянов ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Исмаил Иса (2 за "Верея", 4 за "Дунав"),5 гола - Абел Анисе ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Флорент Боджадж ("Пирин");4 гола - Роман Прохазка и Жорди Гомес ("Левски"), Флорент Бояй ("Пирин"), Густаво Кампаняро ("Лудогорец"), Станислав Манолев и Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София"), Веселин Марчев ("Локомотив"), Георги Илиев ("Черно море"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев и Даниел Пеев ("Витоша");3 гола - Велко Батрович ("Етър"), Андреа Христов ("Славия"), Борислав Цонев ("Берое"), Конър Хендерсън и Димитър Благов ("Пирин"), Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Паулиньо, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Орлин Старокин (2 за "Черно море", 1 за "Витоша"), Хеан Карлос Бланко, Енрике Рафаел, Роланд Алберг и Рубен Пинто ("ЦСКА-София");2 гола - Бирсен Карагерен ("Дунав"), Диого Кампос ("Ботев"), Антони Иванов ("Септември"), Милчо Ангелов, Наско Милев, Стефан Велев и Калоян Кръстев ("Славия"), Мартин Минчев ("Черно море"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Ерик Почански и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Раул Лое, Николай Бодуров и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Анте Рения, Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Игор Пластун и Козмин Моци ("Лудогорец"), Холмар Ейолфсон и Антонио Вутов ("Левски"), Стефан Христов ("Витоша").В следващия кръг: Първа шестица - 4 май (петък), 20 ч.: "Левски" - "Ботев" (Пд) (по "Диема спорт"); 5 май (събота), 20 ч.: "ЦСКА-София" - "Лудогорец" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); 6 май (неделя), 20 ч.: "Берое" - "Верея" (по "Диема спорт").Полуфинали за 7-10 място, първи срещи: 4 май (петък), 17.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Славия" (по "Нова спорт"); 5 май (събота), 17 ч.: "Черно море" - "Септември" (Сф) (по "Диема спорт").Полуфинали за 11-14 място, първи срещи: 6 май (неделя), 17.30 ч.: "Витоша" - "Дунав" (по "Диема спорт"); 7 май (понеделник), 20 ч.: "Етър" - "Пирин" (по "Диема спорт").ВТОРА ЛИГА, ХХVII КРЪГ(Ал. Горанов 19, Н. Цветков 57, Романов 84)КЛАСИРАНЕВ следващия кръг - 5 май (събота), 18 ч.: "Ботев" (Глб) - "Монтана", "Локомотив" (ГО) - "Нефтохимик", "Литекс" - "Черноморец" (Блч), "Поморие" - "Несебър" (в Несебър); от 19 ч.: "Созопол" - "Марица"; 6 май (неделя), 18 ч.: "Струмска слава" - "Ботев" (Вр) (на ст. ДИТ, Драгалевци); 7 май (понеделник), 17.30 ч.: "Царско село" - "Локомотив" (Сф) (по "Диема спорт"); от 18 ч.: "Лудогорец II" - "Оборище". 333