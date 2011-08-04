СТАТИСТИКА

ВТОРА ОСМИЦА
ГРУПА Б
|"Етър"
|1:1
|"Локо" (Пд)
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Т
|1. "СЕПТЕМВРИ"
|12
|5
|15
|32:48
|41
|2. "ЛОКОМОТИВ"
|9
|10
|13
|26:43
|37
|3. "ДУНАВ"
|8
|7
|17
|24:44
|31
|4. "ЕТЪР"
|6
|10
|16
|31:52
|28
ГОЛМАЙСТОРИ
25 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
23 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
15 гола - Педро Еуженио ("Берое");
12 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое");
11 гола - Ивайло Димитров ("Славия");
9 гола - Давид Яблонски ("Левски"), Алиун Бадара ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев"), Мартин Тошев ("Септември");
8 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");
7 гола - Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 6 за "Ботев"), Вандерсон, Якуб Швиерчок и Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади и Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Васил Шопов ("Дунав");
6 гола - Иван Минчев ("Славия"), Радослав Василев и Мариян Огнянов ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Исмаил Иса (2 за "Верея", 4 за "Дунав"),
5 гола - Абел Анисе ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Флорент Боджадж ("Пирин");
4 гола - Роман Прохазка и Жорди Гомес ("Левски"), Флорент Бояй ("Пирин"), Густаво Кампаняро ("Лудогорец"), Станислав Манолев и Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София"), Веселин Марчев ("Локомотив"), Георги Илиев ("Черно море"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев и Даниел Пеев ("Витоша");
3 гола - Велко Батрович ("Етър"), Андреа Христов ("Славия"), Борислав Цонев ("Берое"), Конър Хендерсън и Димитър Благов ("Пирин"), Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Паулиньо, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Орлин Старокин (2 за "Черно море", 1 за "Витоша"), Хеан Карлос Бланко, Енрике Рафаел, Роланд Алберг и Рубен Пинто ("ЦСКА-София");
2 гола - Бирсен Карагерен ("Дунав"), Диого Кампос ("Ботев"), Антони Иванов ("Септември"), Милчо Ангелов, Наско Милев, Стефан Велев и Калоян Кръстев ("Славия"), Мартин Минчев ("Черно море"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Ерик Почански и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Раул Лое, Николай Бодуров и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Анте Рения, Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Игор Пластун и Козмин Моци ("Лудогорец"), Холмар Ейолфсон и Антонио Вутов ("Левски"), Стефан Христов ("Витоша").
В следващия кръг: Първа шестица - 4 май (петък), 20 ч.: "Левски" - "Ботев" (Пд) (по "Диема спорт"); 5 май (събота), 20 ч.: "ЦСКА-София" - "Лудогорец" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); 6 май (неделя), 20 ч.: "Берое" - "Верея" (по "Диема спорт").
Полуфинали за 7-10 място, първи срещи: 4 май (петък), 17.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Славия" (по "Нова спорт"); 5 май (събота), 17 ч.: "Черно море" - "Септември" (Сф) (по "Диема спорт").
Полуфинали за 11-14 място, първи срещи: 6 май (неделя), 17.30 ч.: "Витоша" - "Дунав" (по "Диема спорт"); 7 май (понеделник), 20 ч.: "Етър" - "Пирин" (по "Диема спорт").
ВТОРА ЛИГА, ХХVII КРЪГ
|"Локо" (Сф)
|3:0
|"Локо" (ГО)
КЛАСИРАНЕ
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Т
|1. "ЦАРСКО СЕЛО"
|17
|6
|4
|51:25
|57
|2. "БОТЕВ" (ВР)
|16
|7
|4
|40:19
|55
|3. "ЛОКО" (СФ)
|16
|6
|5
|43:24
|54
|4. "МОНТАНА"
|15
|5
|7
|43:18
|50
|5. "НЕСЕБЪР"
|13
|5
|9
|41:36
|44
|6. "ЧЕРНОМОРЕЦ"
|10
|8
|9
|35:33
|38
|7. "БОТЕВ" (ГЛБ)
|10
|8
|9
|33:34
|38
|8. "ЛУДОГОРЕЦ II"
|10
|7
|10
|37:44
|37
|9. "ПОМОРИЕ"
|8
|10
|9
|30:30
|34
|10. "ЛИТЕКС"
|8
|9
|10
|21:24
|33
|11. "ЛОКО" (ГО)
|8
|9
|10
|35:37
|33
|12. "ОБОРИЩЕ"
|9
|6
|12
|25:24
|33
|13. "СТРУМСКА СЛАВА"
|9
|5
|13
|27:39
|32
|14. "МАРИЦА"
|8
|6
|13
|31:41
|30
|15. "СОЗОПОЛ"
|4
|6
|17
|20:43
|18
|16. "НЕФТОХИМИК"
|2
|3
|22
|13:54
|9
В следващия кръг - 5 май (събота), 18 ч.: "Ботев" (Глб) - "Монтана", "Локомотив" (ГО) - "Нефтохимик", "Литекс" - "Черноморец" (Блч), "Поморие" - "Несебър" (в Несебър); от 19 ч.: "Созопол" - "Марица"; 6 май (неделя), 18 ч.: "Струмска слава" - "Ботев" (Вр) (на ст. ДИТ, Драгалевци); 7 май (понеделник), 17.30 ч.: "Царско село" - "Локомотив" (Сф) (по "Диема спорт"); от 18 ч.: "Лудогорец II" - "Оборище".